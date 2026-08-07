Palermo avanti all’intervallo: Le Douaron firma l’1-0 contro il Melbourne City

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2026
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Si chiude sul punteggio di 1-0 il primo tempo della sfida tra Palermo e Melbourne City, valida per la seconda edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy. A decidere fin qui l’incontro è la rete di Jérémy Le Douaron, a segno all’11’ dopo aver raccolto l’assist di Gyasi, superato il diretto marcatore e battuto con freddezza il portiere australiano Nieuwenhuizen.

I rosanero hanno gestito il possesso per larghi tratti della prima frazione, creando anche diverse occasioni per raddoppiare. Vicino al 2-0 Pierozzi al 21′, che ha colpito l’esterno della rete su cross di Bozzolan, mentre Le Douaron ha sfiorato la doppietta pochi minuti più tardi con una conclusione terminata alta.


Il Melbourne City si è reso pericoloso soprattutto al 16′, quando un’uscita imprecisa di Joronen ha rischiato di costare caro al Palermo, salvato però da un provvidenziale intervento di Pierozzi sulla linea di porta. Nel finale i ritmi sono calati, complici anche la pioggia battente e alcune interruzioni di gioco, ma la squadra di Inzaghi è riuscita a conservare il vantaggio fino al duplice fischio.

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