Coppa Italia, scattano i divieti: le decisioni dell’Osservatorio

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2026
frosinone

Con l’avvio della nuova stagione e dei primi impegni di Coppa Italia, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha disposto una serie di misure organizzative per alcune gare considerate a rischio.

Le restrizioni riguardano gli incontri Udinese-Padova, Frosinone-Juve Stabia, Pisa-Empoli e Cremonese-Sampdoria. In tutti i casi è prevista una vendita dei biglietti per i tifosi ospiti soggetta a limitazioni territoriali e riservata ai possessori della tessera di fidelizzazione del rispettivo club. Per la sfida tra Cremonese e Sampdoria è stata inoltre disposta l’incedibilità dei titoli d’ingresso.


L’Osservatorio ha inoltre raccomandato il potenziamento del servizio di stewarding e il rafforzamento delle attività di prefiltraggio e filtraggio agli ingressi degli stadi, con l’obiettivo di garantire il regolare svolgimento delle partite e tutelare l’ordine pubblico fin dal primo turno della competizione.

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