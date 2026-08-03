Corriere dello Sport: “Sassuolo, arriva Adzic. Como scatenato con Chalobah e Yan Couto”

Il mercato di Serie A continua a regalare operazioni di primo piano. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Sassuolo ha piazzato il colpo Vasilije Adzic, superando la concorrenza del Cagliari, mentre il Como è vicino a completare un doppio investimento di assoluto livello con Trevoh Chalobah e Yan Couto.

Il Sassuolo ha raggiunto l’accordo con la Juventus per l’arrivo del fantasista montenegrino Vasilije Adzic, classe 2006, che si trasferirà in neroverde con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’operazione che permette agli emiliani di rinforzare la trequarti e, allo stesso tempo, di sopperire all’infortunio di Ismael Koné. Sul talento bianconero si erano mosse diverse società di Serie A, tra cui il Cagliari, che però è stato battuto sul traguardo.





Il club rossoblù, però, continua a lavorare per rinforzare l’attacco e non ha abbandonato la pista che porta a Kevin Carlos. L’attaccante resta uno dei principali obiettivi del presidente Giulini, nonostante la forte concorrenza proveniente dall’estero.

Altro colpo importante è quello del Parma, che ha definito l’arrivo di El Bilal Touré dall’Atalanta. L’attaccante maliano si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. L’operazione prevede una valutazione complessiva di circa 12 milioni di euro, oltre a una percentuale sulla futura rivendita a favore del club bergamasco.

Protagonista assoluto resta però il Como. Dopo aver trovato l’intesa con il Chelsea per Trevoh Chalobah, valutato circa 30 milioni di euro, il club lariano ha raggiunto anche un accordo con il Borussia Dortmund per Yan Couto.

Per l’esterno brasiliano è stata definita un’operazione in prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Yan Couto è da tempo uno dei giocatori richiesti da Cesc Fabregas, che considera il classe 2002 il profilo ideale per rinforzare la fascia destra.

Sul fronte Chalobah manca ormai soltanto la definizione degli ultimi dettagli burocratici. Il difensore inglese rappresenta il centrale esperto individuato da Fabregas per aumentare il livello della retroguardia in vista della stagione europea del Como.

Una volta completate queste due operazioni, il club lombardo valuterà il budget residuo da destinare all’attacco. Tra i nomi che restano sul taccuino della dirigenza c’è ancora Moise Kean, con il Como che potrebbe tornare a confrontarsi con la Fiorentina nelle prossime settimane.

Nel frattempo il Lecce ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante francese Willem Geubbels, arrivato dal Paris FC per 5 milioni di euro e legatosi ai salentini con un contratto fino al 2031.

Anche il Genoa continua a lavorare sul mercato. Daniele De Rossi ha riallacciato i contatti con Stephan El Shaarawy, ancora svincolato dopo la conclusione dell’esperienza alla Roma. L’attaccante, però, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, nonostante una ricca proposta ricevuta dall’Al-Shabab.

Resta infine in stand-by la situazione di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non ha ancora dato una risposta al Besiktas, che gli ha proposto un contratto triennale da circa 8 milioni di euro a stagione più bonus, nella speranza di ricevere una chiamata da un club di primo livello europeo.