Corriere dello Sport: “Palermo, ufficiale Vavassori. Osti cerca ancora un esterno e una punta”

Il Palermo mette a segno un altro colpo per il reparto offensivo. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, è arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Dominic Vavassori, esterno offensivo classe 2005 che si trasferisce dall’Atalanta al club rosanero con la formula del prestito oneroso senza diritto di riscatto.

L’operazione consente al Palermo di aggiungere qualità e profondità sulla corsia sinistra offensiva. Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Vavassori rappresenta l’alternativa naturale a Sebastian Johnsen nel 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi. Il giovane attaccante si distingue per le qualità nell’uno contro uno, la capacità di saltare l’uomo e l’imprevedibilità negli ultimi trenta metri, caratteristiche che lo rendono perfettamente funzionale al gioco richiesto dal tecnico rosanero.





Per il Corriere dello Sport, l’arrivo del classe 2005 rappresenta anche una scelta strategica sotto il profilo regolamentare. Essendo un Under, Vavassori permette infatti al Palermo di rafforzare l’organico senza incidere sul limite degli Over 23 previsto dalla Serie B.

Reduce da una stagione molto positiva con l’Atalanta Under 23, nella quale ha collezionato 9 gol e 5 assist tra Serie C e Coppa Italia di categoria, Vavassori arriva in Sicilia dopo essere entrato stabilmente nel giro della prima squadra nerazzurra e dopo aver ricevuto, nello scorso maggio, la prima convocazione con la Nazionale maggiore.

Come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il mercato offensivo del Palermo non si ferma però a Vavassori. Il direttore sportivo Carlo Osti continua infatti a lavorare per consegnare a Inzaghi anche un esterno offensivo di destra, preferibilmente a piede invertito. In questo senso cresce la possibilità che il nuovo rinforzo possa arrivare dall’estero.

Parallelamente perde quota la pista che porta a Issiaka Kamate dell’Inter Under 23. Il Corriere dello Sport spiega che, nonostante l’accordo tra i due club fosse stato definito, l’operazione resta bloccata dalla volontà del calciatore francese, orientato a valutare opportunità differenti e spinto dal proprio entourage verso un’esperienza fuori dall’Italia.

Il Palermo continua inoltre a monitorare anche il mercato degli attaccanti. Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, un eventuale nuovo innesto nel ruolo di centravanti dipenderà soprattutto dal futuro di Jérémy Le Douaron. L’attaccante francese, impiegato durante il ritiro sia come punta centrale sia da esterno offensivo, piace al Troyes, anche se al momento non sarebbe pienamente convinto della destinazione.

L’eventuale partenza dell’ex Brest aprirebbe così le porte all’arrivo di un nuovo attaccante che possa ricoprire anche il ruolo di vice Joel Pohjanpalo. Tra i profili che continuano a essere monitorati c’è sempre Stefano Moreo, calciatore molto apprezzato da Filippo Inzaghi, anche se il Pisa continua a considerarlo incedibile.