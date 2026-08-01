Tuttosport: “Palermo, no agli olandesi per Ranocchia. Vivo l’interesse per Moreo”

La Sampdoria prova a ricostruire partendo da alcune certezze della scorsa stagione. Come riporta Tuttosport, il club blucerchiato ha ufficializzato il ritorno di Mattia Viti, acquistato a titolo definitivo dal Nizza per 250 mila euro e legato alla società ligure con un contratto quadriennale.

Il difensore ha spiegato di aver voluto fortemente il ritorno a Genova: «Ho voluto fermamente tornare alla Sampdoria, questi colori mi sono entrati dentro anche dopo mesi difficili. So bene che la piazza merita altri risultati».





Secondo Tuttosport, la Sampdoria ora vuole riportare a Bogliasco anche Nicholas Pierini. Il club è tornato a trattare con il Sassuolo per un nuovo prestito o per un trasferimento a titolo definitivo. L’attaccante gradirebbe il ritorno in blucerchiato, anche se sul giocatore resta vivo l’interesse del Benevento.

La società ligure cerca inoltre un portiere, un terzino sinistro e almeno un paio di centrocampisti con capacità d’inserimento. Nell’amichevole contro il Novara potrebbe arrivare l’esordio di Tobias Lauritsen, mentre slitta ancora il debutto di Lorenzo Insigne.

Come evidenzia Tuttosport, Insigne deve fare i conti con un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. L’attaccante salterà sicuramente la partita di Coppa Italia contro la Cremonese del 17 agosto e potrebbe tornare almeno in panchina per l’esordio in campionato contro il Cesena. Non è ancora al meglio neppure Luca Ravanelli, alle prese con un problema muscolare.

Tra le altre operazioni, il Benevento ha ufficializzato l’arrivo di Simone Verdi, mentre sono diventati ufficiali anche i trasferimenti di Mulattieri al Verona, Pafundi al Catanzaro e Veroli al Südtirol. Il Cesena è vicino agli annunci di Fiori e Debenedetti, il Pisa a quello di Zanon, mentre l’Empoli lavora ai ritorni di Romagnoli e Deli.

Capitolo Palermo. Secondo Tuttosport, il club rosanero ha respinto un’importante offerta dell’AZ Alkmaar per Filippo Ranocchia, considerato un elemento imprescindibile del centrocampo di Filippo Inzaghi. Non è però escluso che gli olandesi possano tornare alla carica con una proposta più alta.

Il Padova continua invece a lavorare per Marco Pompetti, ma il Catanzaro chiede quasi un milione di euro. Per l’attacco, dopo aver perso terreno su Cheddira e Stiven Shpendi, il club veneto ha virato su Luca Moro del Sassuolo, operazione valutata almeno 1,5 milioni di euro più un ingaggio vicino ai 500 mila euro.

Sempre secondo Tuttosport, Massimo Coda resta uno dei pezzi pregiati del mercato di Serie B. Il centravanti, svincolato, è seguito da Pisa, Vicenza e Südtirol e continua ad allenarsi individualmente in attesa di scegliere la proposta migliore.

La Juve Stabia è vicina a Tommaso Maggioni del Mantova e prova a vincere la corsa per Justin Kumi del Sassuolo. Lo Spezia valuta invece Marco Ruggero 500 mila euro: il Südtirol è arrivato a 350 mila, mentre Empoli e Catanzaro restano alla finestra.

Il Pisa, infine, continua la propria rivoluzione. Dopo Emanuele Rao, arrivato dal Napoli in prestito oneroso per un milione di euro, sono pronti anche Hichem Ferrah dal Lille e Simone Zanon dalla Carrarese. Il prossimo obiettivo è un centravanti, con Fabio Abiuso e Gabriele Artistico in cima alla lista.

In uscita resta vivo il pressing del Palermo su Stefano Moreo, mentre Aebischer tornerà dalle vacanze il 3 agosto. Sul centrocampista pesa una clausola rescissoria da 4,5 milioni di euro, anche se il Pisa potrebbe valutare offerte inferiori.