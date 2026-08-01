Giornale di Sicilia: “Palermo-Le Douaron, il mercato passa dal francese: agosto sarà decisivo”

Il futuro di Jérémy Le Douaron rappresenta uno dei principali nodi del mercato del Palermo. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, dall’esito della situazione dell’attaccante francese dipenderanno anche le prossime mosse della società rosanero nel reparto offensivo.

Secondo il Giornale di Sicilia, Le Douaron è chiamato a un mese decisivo. Se dovesse restare, sarà chiamato ad adattarsi a un nuovo ruolo nel 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi, alternandosi tra vice Pohjanpalo e possibile esterno offensivo. In caso di cessione, invece, il Palermo dovrebbe intervenire sul mercato per sostituirlo con un profilo di livello.





Il quotidiano sottolinea come il dialogo con il Troyes sia al momento in fase di stallo. Il francese non sarebbe convinto di tornare in patria e preferirebbe giocarsi ancora le proprie chance in rosanero, pur sapendo che il suo spazio potrebbe essere ridotto rispetto al passato.

Nelle amichevoli disputate in Val Gardena, Le Douaron ha mostrato segnali incoraggianti. Contro l’Iraklis è stato schierato da centravanti e ha risposto trovando il gol del momentaneo vantaggio, confermando le proprie qualità nel gioco aereo e negli attacchi alla profondità, caratteristiche che potrebbero renderlo una valida alternativa a Pohjanpalo.

Diverso, invece, il rendimento quando è stato impiegato da ala destra, ruolo nel quale, evidenzia il Giornale di Sicilia, ha mostrato maggiori difficoltà sia nel dribbling sia nella fase di costruzione del gioco.

Secondo Alessandro Arena, la tournée australiana contro Melbourne City e Juventus rappresenterà quindi un banco di prova fondamentale. Le prestazioni offerte nelle prossime amichevoli potrebbero indirizzare definitivamente le valutazioni di Inzaghi e della società sul futuro del francese.

Nel frattempo, il Palermo continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi, con l’arrivo ormai imminente di Dominic Vavassori, mentre il destino di Le Douaron resta uno dei temi più caldi dell’estate rosanero.