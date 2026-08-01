Giornale di Sicilia: “Palermo-Le Douaron, il mercato passa dal francese: agosto sarà decisivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
palermo modena 1-1 (168) le douaron

Il futuro di Jérémy Le Douaron rappresenta uno dei principali nodi del mercato del Palermo. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, dall’esito della situazione dell’attaccante francese dipenderanno anche le prossime mosse della società rosanero nel reparto offensivo.

Secondo il Giornale di Sicilia, Le Douaron è chiamato a un mese decisivo. Se dovesse restare, sarà chiamato ad adattarsi a un nuovo ruolo nel 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi, alternandosi tra vice Pohjanpalo e possibile esterno offensivo. In caso di cessione, invece, il Palermo dovrebbe intervenire sul mercato per sostituirlo con un profilo di livello.


Il quotidiano sottolinea come il dialogo con il Troyes sia al momento in fase di stallo. Il francese non sarebbe convinto di tornare in patria e preferirebbe giocarsi ancora le proprie chance in rosanero, pur sapendo che il suo spazio potrebbe essere ridotto rispetto al passato.

Nelle amichevoli disputate in Val Gardena, Le Douaron ha mostrato segnali incoraggianti. Contro l’Iraklis è stato schierato da centravanti e ha risposto trovando il gol del momentaneo vantaggio, confermando le proprie qualità nel gioco aereo e negli attacchi alla profondità, caratteristiche che potrebbero renderlo una valida alternativa a Pohjanpalo.

Diverso, invece, il rendimento quando è stato impiegato da ala destra, ruolo nel quale, evidenzia il Giornale di Sicilia, ha mostrato maggiori difficoltà sia nel dribbling sia nella fase di costruzione del gioco.

Secondo Alessandro Arena, la tournée australiana contro Melbourne City e Juventus rappresenterà quindi un banco di prova fondamentale. Le prestazioni offerte nelle prossime amichevoli potrebbero indirizzare definitivamente le valutazioni di Inzaghi e della società sul futuro del francese.

Nel frattempo, il Palermo continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi, con l’arrivo ormai imminente di Dominic Vavassori, mentre il destino di Le Douaron resta uno dei temi più caldi dell’estate rosanero.

Altre notizie

Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (10)

Giornale di Sicilia: “Nuovo Barbera, il Consiglio dice sì: Palermo ufficialmente in corsa per Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
117035b6c5

Corriere dello Sport: “Como vicino a Chalobah, il Lecce prende Geubbels. Ufficiali Bowie e Mulattieri”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
palermo manchester city (75) PALLONE

Corriere dello Sport: “Pafundi al Catanzaro, Verdi firma col Benevento. Ufficiali Mulattieri, Rao e Viti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
palermo catanzaro 3-2 (100) tifosi

Corriere dello Sport: “Nuovo Barbera, missione compiuta. Palermo salva la candidatura a Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
resizer

La Sicilia: “Nuovo Barbera, Palermo resta in corsa per Euro 2032: sfida con Firenze per l’ultimo posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
resizer (1)

La Sicilia: “Nuovo Barbera, un sì lungo 90 anni. Il Consiglio vara la delibera: evitato il flop di Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
Tribuzzi

Avellino, fatta per Tribuzzi al Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo modena 1-1 (80)Lagalla Mirri

EURO 2032, Lagalla firma la nota di candidatura: «Un passaggio fondamentale che segna una tappa importante per Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
DSC_8751A

Ufficiale: Viti ritorna alla Sampdoria a titolo definitivo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 211210

Catanzaro, UFFICIALE: dall’Udinese arriva Pafundi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
images

Catanzaro, fatta per l’arrivo di Ruggero dallo Spezia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
02-BA2

Cesena, fatta per gli arrivi di Fiori e Debenedetti: in chiusura anche D’Andrea

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026

Ultimissime

palermo modena 1-1 (168) le douaron

Giornale di Sicilia: “Palermo-Le Douaron, il mercato passa dal francese: agosto sarà decisivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (10)

Giornale di Sicilia: “Nuovo Barbera, il Consiglio dice sì: Palermo ufficialmente in corsa per Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
117035b6c5

Corriere dello Sport: “Como vicino a Chalobah, il Lecce prende Geubbels. Ufficiali Bowie e Mulattieri”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
palermo manchester city (75) PALLONE

Corriere dello Sport: “Pafundi al Catanzaro, Verdi firma col Benevento. Ufficiali Mulattieri, Rao e Viti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
palermo catanzaro 3-2 (100) tifosi

Corriere dello Sport: “Nuovo Barbera, missione compiuta. Palermo salva la candidatura a Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026