Avellino, fatta per Tribuzzi al Bari
Nuova operazione in uscita per l’Avellino. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club biancoverde ha raggiunto l’accordo con il Bari per il trasferimento di Alessio Tribuzzi, che vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione.
L’esterno offensivo, che aveva già trovato da settimane l’intesa con il Bari, si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore è arrivato anche l’accordo definitivo tra i due club, permettendo così la chiusura dell’operazione.
Prosegue quindi il lavoro del direttore sportivo Mario Aiello sul fronte delle uscite, con l’obiettivo di sfoltire la rosa e definire gli ultimi movimenti di mercato in vista dell’inizio della stagione.