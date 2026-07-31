Palermo, l’AZ Alkmaar punta Ranocchia: i rosanero fanno muro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
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Il Palermo respinge le avances per Filippo Ranocchia. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb e rilanciato dal giornalista Alessio Alaimo, l’AZ Alkmaar avrebbe presentato un’offerta per il centrocampista rosanero.

Sempre secondo TuttoMercatoWeb, il club di viale del Fante non sarebbe intenzionato a privarsi del giocatore. Una posizione condivisa anche dall’allenatore Filippo Inzaghi, che considera Ranocchia una pedina fondamentale del progetto tecnico.


L’interesse del club olandese è concreto, ma al momento il Palermo fa muro e non sembra disposto ad aprire alla cessione del centrocampista.

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