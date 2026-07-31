Nuovo Barbera, Canzoneri (FdI): «Una giornata storica, ora trasformiamo questa opportunità in realtà»

La consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Germana Canzoneri, ha commentato l’approvazione della delibera sulla convenzione per il Nuovo Barbera, sottolineando il lungo lavoro svolto dal Consiglio comunale e l’importanza del risultato raggiunto per il futuro della città.

«È stato un confronto lungo, complesso e a tratti difficile, ma quando si tratta del futuro di Palermo il senso di responsabilità deve prevalere su tutto».





Canzoneri ha quindi ringraziato tutti coloro che hanno contribuito all’approvazione del provvedimento.

«Ringrazio tutti coloro che, con spirito costruttivo, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato».

La consigliera di Fratelli d’Italia ha poi evidenziato il valore personale e istituzionale della giornata vissuta a Sala delle Lapidi.

«Da tifosa del Palermo e da consigliere comunale, sono orgogliosa di aver preso parte a una giornata che resterà nella storia della nostra città. Per oltre 24 ore siamo rimasti in Aula, senza fermarci, perché quando Palermo chiama è nostro dovere esserci. E noi c’eravamo».

Infine, Canzoneri ha guardato ai prossimi passaggi che attendono il progetto.

«Adesso inizia la fase più importante: trasformare questa straordinaria opportunità in realtà, affinché Palermo possa finalmente avere uno stadio moderno, sicuro e funzionale, all’altezza delle ambizioni della città, e possa candidarsi concretamente a ospitare gli Europei di calcio UEFA EURO 2032, con tutte le opportunità di crescita, sviluppo e prestigio internazionale che questo importante traguardo comporta».