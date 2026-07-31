Nuovo Barbera, Lagalla e Alaimo: «Passaggio decisivo per Palermo, rispettate le scadenze per Euro 2032»

Il sindaco Roberto Lagalla e il vicesindaco con delega al Bilancio e al Patrimonio Brigida Alaimo hanno commentato l’approvazione in Consiglio comunale della delibera relativa alla nuova convenzione tra il Comune di Palermo e il Palermo FC per la riqualificazione e la gestione del Nuovo Barbera.

I due amministratori hanno voluto innanzitutto ringraziare tutti i soggetti coinvolti nell’iter.





«Esprimiamo il nostro ringraziamento alla Presidenza del Consiglio comunale, al Segretario Generale, al Ragioniere Generale, a tutti i consiglieri comunali e agli uffici dell’Ente per il lavoro svolto che ha consentito l’approvazione della delibera relativa alla nuova convenzione tra il Comune di Palermo e il Palermo FC».

Lagalla e Alaimo hanno definito il voto dell’Aula un momento fondamentale per il futuro dell’impianto e dell’intera città.

«Il voto espresso oggi rappresenta un passaggio di grande rilievo per il futuro dello stadio Renzo Barbera e, più in generale, per lo sviluppo della nostra città. L’approvazione della delibera consente infatti anche di rispettare le tempistiche previste per la presentazione della documentazione richiesta dalla FIGC nell’ambito del percorso di candidatura dell’impianto a Euro 2032, un’opportunità strategica che Palermo intende perseguire con determinazione nell’interesse dell’intera comunità».

Nel comunicato viene inoltre evidenziato che il testo approvato recepisce le integrazioni condivise durante il confronto del 29 luglio tra l’Amministrazione comunale, gli uffici competenti e i rappresentanti del Palermo FC.

«L’atto approvato dall’Aula recepisce le integrazioni e gli approfondimenti condivisi nel corso dell’incontro svoltosi il 29 luglio tra l’Amministrazione comunale, i competenti uffici e i rappresentanti del Palermo FC, dando piena attuazione agli impegni assunti in quella sede e confermando la volontà dell’Amministrazione di definire il nuovo rapporto convenzionale in uno spirito di collaborazione, trasparenza e rispetto reciproco».

L’Amministrazione precisa inoltre che la sottoscrizione della nuova convenzione resta subordinata alla presentazione di un nuovo Piano Economico-Finanziario (PEF) asseverato, coerente con le modifiche approvate dal Consiglio comunale. Il documento dovrà essere successivamente esaminato e deliberato dal Comune.

Infine, Lagalla e Alaimo sottolineano come il Comune abbia concluso tutti gli adempimenti di propria competenza e auspicano una rapida conclusione dell’iter.

«Con l’approvazione odierna l’Amministrazione comunale e il Consiglio comunale hanno portato a compimento tutte le attività e gli adempimenti di propria competenza, nel pieno rispetto del percorso condiviso con la società e delle scadenze fissate da FIGC e UEFA. Confidiamo che anche i successivi passaggi possano essere completati con la medesima tempestività, così da giungere alla sottoscrizione della nuova convenzione e consentire al Palermo FC di procedere con gli investimenti programmati per la riqualificazione dello stadio Barbera».