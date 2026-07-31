Nuovo Barbera, il M5S vota sì: «Giornata storica per Palermo, ora avanti per il futuro della città»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
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Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha espresso voto favorevole alla delibera sul Nuovo Barbera, definendo quella odierna «una giornata storica per Palermo».

In una nota congiunta, i consiglieri comunali Antonino Randazzo, Giuseppe Miceli e Concetta Amella sottolineano come l’approvazione del progetto rappresenti un passaggio decisivo per il futuro del capoluogo siciliano.


«Con l’approvazione da parte del Consiglio comunale del progetto per il nuovo Stadio Renzo Barbera, la città compie un passo decisivo verso un futuro di crescita, sviluppo e rilancio», si legge nel comunicato.

Gli esponenti del M5S spiegano di aver sostenuto convintamente il provvedimento perché considerano l’opera una grande occasione per Palermo.

«Un’infrastruttura moderna significa non solo sport, ma anche riqualificazione urbana, occupazione, investimenti, turismo e nuove prospettive economiche per l’intero territorio».

Il gruppo pentastellato evidenzia inoltre di aver affrontato il percorso con «responsabilità e spirito costruttivo», mettendo al centro esclusivamente l’interesse della città.

«Su progetti strategici come questo riteniamo che la politica debba avere la capacità di guardare oltre gli schieramenti e lavorare per il bene comune».

Infine, il M5S sottolinea come l’approvazione della delibera rappresenti un passaggio importante anche in vista della candidatura di Palermo a Euro 2032.

«Adesso sarà fondamentale proseguire con rapidità, nel pieno rispetto della legalità e della trasparenza, per dotare la città di uno Stadio Renzo Barbera moderno, sostenibile e pienamente integrato nel tessuto urbano».

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