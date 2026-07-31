Palermo, il commosso ricordo di Inzaghi per Baresi: «Ciao Franco, grazie. Per sempre»

Anche Filippo Inzaghi ha voluto rendere omaggio a Franco Baresi, condividendo sui social un ricordo personale e carico di emozione dopo la scomparsa della leggenda rossonera.

L’attuale allenatore del Palermo ha raccontato un episodio risalente ai suoi primi anni da calciatore, quando vestiva la maglia del Parma e incrociò il suo idolo.





«A Parma, tanti anni fa, ho avuto la fortuna di giocare contro di te. Io avevo il 16 e quella partita non sono nemmeno entrato», ha scritto Inzaghi.

Il tecnico rosanero ha poi ricordato il momento che lo ha segnato profondamente al termine di quella partita.

«A fine partita ti ho chiesto la maglia. Tu mi hai guardato e mi hai detto: “Ma tu non me la dai la tua?”».

Un gesto semplice che è rimasto impresso nella memoria di Inzaghi e che ha influenzato il suo modo di vivere il calcio.

«Una frase semplice, ma che mi è rimasta dentro per tutta la carriera. Da quel giorno, ogni volta che un giocatore mi ha chiesto la maglia, io gli ho chiesto la sua, proprio come hai fatto tu con me».

Il messaggio si conclude con un saluto commosso rivolto allo storico capitano del Milan.

«Che il tuo spirito ed il tuo carisma possano instillarsi nel cuore di tutti noi e nei capitani di domani. Ciao Franco, grazie. Cuore rossonero. Per sempre».

Parole che testimoniano il profondo rispetto e l’ammirazione di Filippo Inzaghi nei confronti di Franco Baresi, figura che ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni di calciatori e che continuerà a vivere nella storia del calcio italiano.

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