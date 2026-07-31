Nuovo Barbera, Chinnici: «Palermo non poteva perdere questa occasione, ora vigilare sui tempi dei lavori»

Il consigliere comunale del gruppo Lavoriamo per Palermo, Dario Chinnici, ha commentato l’approvazione della delibera sul Nuovo Barbera, sottolineando l’importanza del risultato raggiunto dopo una lunga seduta del Consiglio comunale.

«Dopo un’estenuante seduta di Consiglio comunale, durata tutta la notte e conclusa solo questa mattina, abbiamo approvato la delibera che consentirà di candidare Palermo a Euro 2032 e di avere un Renzo Barbera moderno e rinnovato. Un’occasione che la nostra città non poteva perdere e che dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato possa funzionare quando ha a cuore il bene collettivo».





Chinnici ha poi ricordato le difficoltà affrontate durante l’iter che ha portato al via libera del provvedimento.

«Non è stato facile: abbiamo dovuto discutere una delibera nell’arco di appena un giorno, trovare il giusto equilibrio tra le aspettative del club e l’interesse pubblico e individuare un percorso pienamente rispettoso delle regole».

Secondo il consigliere, il progetto rappresenta un’opportunità di sviluppo per l’intera città e per il Palermo FC.

«Alla fine però ce l’abbiamo fatta perché sappiamo quanto sia importante il nuovo stadio. Sarà uno straordinario motore di crescita economica, creerà opportunità di lavoro e permetterà a Palermo di tornare a sognare in grande: ospitare le partite degli Europei, vedere i grandi campioni del mondo e immaginare un futuro sempre più ambizioso per i colori rosanero».

Infine, Chinnici ha richiamato l’attenzione sulle prossime tappe del progetto.

«Adesso bisogna rimboccarsi le maniche: i lavori dovranno partire al più presto e concludersi entro giugno del 2031. Il nostro compito sarà vigilare affinché tutto proceda nel rispetto dei tempi e degli impegni assunti. Forza Palermo!».