Nuovo Barbera, Giaconia: «Voto favorevole per il bene della città, ora il Palermo riporti Palermo in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
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Il consigliere comunale del gruppo Misto, Massimiliano Giaconia, ha commentato l’approvazione della delibera sulla convenzione per il Nuovo Barbera, definendola un passaggio decisivo sia per la candidatura di Palermo a Euro 2032 sia per il futuro dell’impianto di viale del Fante.

«L’approvazione in Consiglio comunale della delibera sulla convenzione per lo stadio “Renzo Barbera” segna un passaggio fondamentale: dà ufficialmente il via alla candidatura di Palermo per Euro 2032 e avvia il percorso di riqualificazione dell’impianto».


Giaconia ha spiegato di aver sostenuto il provvedimento anche da tifoso rosanero.

«Da cittadino e tifoso, sono orgoglioso di aver votato a favore di un atto che trasforma un grande sogno in una prospettiva concreta».

Il consigliere del gruppo Misto ha quindi sottolineato il valore della scelta compiuta dall’Aula, evidenziando come l’interesse della città debba prevalere sulle appartenenze politiche.

«Da consigliere d’opposizione, sono consapevole della responsabilità assunta insieme ai colleghi, ma far politica significa proprio questo: avere il coraggio di compiere scelte coraggiose per il bene della collettività».

Secondo Giaconia, la candidatura di Palermo a Euro 2032 rappresenta un’occasione che va oltre l’aspetto sportivo.

«La candidatura a Euro 2032 non ha colore politico ed è un’opportunità che va ben oltre lo sport. Investire sullo stadio significa investire sul futuro della città, con ricadute positive sul piano economico, sociale e turistico, rilanciando il ruolo di Palermo a livello nazionale e internazionale».

Infine, il consigliere ha rivolto un auspicio al Palermo FC.

«Ora che le istituzioni hanno fatto la propria parte, auspico che anche il Palermo FC compia l’ultimo sforzo sul campo: la città e i tifosi meritano di tornare al più presto nel campionato di Serie A».

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