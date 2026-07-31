Nuovo Barbera, Leto (FdI): «Biglietti omaggio e posti in tribuna autorità a scuole, associazioni e piccoli tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
teresa leto

La consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Teresa Leto, ha espresso soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno, presentato come prima firmataria, che prevede la destinazione dei biglietti omaggio e dei posti riservati in tribuna autorità a favore di scuole, associazioni e realtà del territorio.

«Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, dell’ordine del giorno che ho presentato come prima firmataria e che impegna l’Amministrazione Lagalla a rinunciare ai biglietti omaggio e ai posti riservati in tribuna autorità destinati ai consiglieri comunali e agli assessori, affinché questi siano assegnati a scuole, associazioni e realtà del territorio».


Secondo Leto, il provvedimento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la comunità e favorisce una diversa destinazione dei benefici riservati alle istituzioni.

«Si tratta di una scelta che afferma un principio semplice ma importante: i privilegi delle istituzioni possono diventare opportunità per la comunità. Rinunciando ai nostri posti, non graveremo sul Palermo FC e sul City Football Group con ulteriori richieste di biglietti omaggio, ma metteremo a disposizione quelli già assegnati alle istituzioni, trasformandoli in un’occasione di inclusione e partecipazione».

La consigliera conclude evidenziando il valore simbolico dell’iniziativa.

«L’immagine più bella è quella dei piccoli tifosi rosanero che potranno assistere a una partita del Palermo dalla tribuna autorità, vivendo un’emozione che resterà nei loro ricordi».

L’ordine del giorno è stato approvato al termine della seduta del Consiglio comunale che ha dato il via libera alla delibera per il Nuovo Barbera.

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