Nuovo Barbera, Leto (FdI): «Biglietti omaggio e posti in tribuna autorità a scuole, associazioni e piccoli tifosi»

La consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Teresa Leto, ha espresso soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno, presentato come prima firmataria, che prevede la destinazione dei biglietti omaggio e dei posti riservati in tribuna autorità a favore di scuole, associazioni e realtà del territorio.

«Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, dell’ordine del giorno che ho presentato come prima firmataria e che impegna l’Amministrazione Lagalla a rinunciare ai biglietti omaggio e ai posti riservati in tribuna autorità destinati ai consiglieri comunali e agli assessori, affinché questi siano assegnati a scuole, associazioni e realtà del territorio».





Secondo Leto, il provvedimento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la comunità e favorisce una diversa destinazione dei benefici riservati alle istituzioni.

«Si tratta di una scelta che afferma un principio semplice ma importante: i privilegi delle istituzioni possono diventare opportunità per la comunità. Rinunciando ai nostri posti, non graveremo sul Palermo FC e sul City Football Group con ulteriori richieste di biglietti omaggio, ma metteremo a disposizione quelli già assegnati alle istituzioni, trasformandoli in un’occasione di inclusione e partecipazione».

La consigliera conclude evidenziando il valore simbolico dell’iniziativa.

«L’immagine più bella è quella dei piccoli tifosi rosanero che potranno assistere a una partita del Palermo dalla tribuna autorità, vivendo un’emozione che resterà nei loro ricordi».

L’ordine del giorno è stato approvato al termine della seduta del Consiglio comunale che ha dato il via libera alla delibera per il Nuovo Barbera.