Nuovo Barbera, Milazzo: «Operazione favorevole per Palermo, grazie al privato che investe 250 milioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
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Prosegue il dibattito in Consiglio comunale sulla convenzione per il Nuovo Barbera. Nel corso della seduta è intervenuto il capogruppo di Fratelli d’Italia, Giuseppe Milazzo, che ha difeso il lavoro svolto dagli uffici comunali e sottolineato l’importanza dell’investimento promosso dal Palermo FC.

Milazzo ha invitato a evitare polemiche e accuse in una fase ritenuta decisiva per il futuro dell’impianto.


«La città deve sapere una cosa. Non è un atto che si può portare avanti muovendo accuse. Siamo chiamati ad assumere l’ultima decisione a chiusura di un percorso in cui i tecnici hanno fatto una corsa contro il tempo, andando in variante e individuando tutti i presupposti per gli strumenti urbanistici».

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha poi evidenziato la differenza tra i tempi della macchina pubblica e quelli dell’investimento privato.

«Ci sono due fronti. Il pubblico, che è lento. E il privato che sta mettendo 250 milioni di euro e viaggia spedito».

Milazzo ha quindi rimarcato come il progetto rappresenti un’opportunità per la città, sottolineando le difficoltà che il Comune incontrerebbe nel reperire autonomamente le risorse necessarie per riqualificare il Renzo Barbera.

«Noi per recuperare lo stadio Renzo Barbera dove li dovremmo trovare i soldi? È un’operazione molto favorevole».

In chiusura, il consigliere ha rivolto un ringraziamento alla società rosanero per il dialogo instaurato con le istituzioni.

«Dico grazie a un soggetto privato che ha creato un’interlocuzione con l’Amministrazione e con il Consiglio comunale».

Il confronto sulla convenzione del Nuovo Barbera prosegue nell’Aula di Palazzo Comitini con gli ultimi interventi dei consiglieri prima della conclusione dell’esame dell’atto.

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