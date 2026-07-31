Repubblica Palermo: “Nuovo Barbera, l’intesa tra Lagalla e City Football Group riapre la strada alla convenzione”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 071957

La lunga giornata dedicata al futuro del Nuovo Barbera è stata scandita da una trattativa serrata che ha permesso di ricucire lo strappo tra il Comune e il Palermo FC. Come racconta la Repubblica Palermo, decisiva è stata una videochiamata durata quasi cinque ore tra il sindaco Roberto Lagalla e Alberto Galassi, membro del consiglio d’amministrazione del Palermo e del board del City Football Group, confronto che ha consentito di riaprire il dialogo dopo le tensioni dei giorni precedenti.

Secondo la Repubblica Palermo, alla mediazione ha contribuito anche il presidente del Palermo Dario Mirri, consapevole dell’importanza strategica del progetto per la città. L’obiettivo comune è stato quello di salvaguardare un investimento complessivo da circa 300 milioni di euro, destinato a cambiare il volto dello stadio Renzo Barbera e a sostenere la candidatura di Palermo per Euro 2032.


Come evidenzia ancora la Repubblica Palermo, dall’accordo politico sono nati gli emendamenti alla convenzione che assegnerà al Palermo la gestione dell’impianto per i prossimi 90 anni. Per tutta la giornata si sono susseguiti incontri, telefonate e confronti tecnici tra amministrazione, consiglieri e uffici comunali per riscrivere alcuni dei passaggi più delicati del testo.

La discussione in Consiglio comunale è entrata nel vivo soltanto in serata, dopo il via libera delle commissioni Bilancio, Urbanistica, Sport e Regolamenti. L’Aula di Palazzo Comitini è rimasta riunita fino a tarda notte per esaminare le modifiche ritenute indispensabili affinché il Palermo potesse sottoscrivere la convenzione.

Secondo la Repubblica Palermo, uno dei punti principali del confronto riguarda l’articolo 6, relativo alla verifica periodica del Piano Economico Finanziario (PEF). L’ipotesi emersa prevede che il controllo sull’andamento economico della concessione venga affidato alla Giunta comunale, chiamata a verificare eventuali scostamenti dei ricavi rispetto alle previsioni iniziali.

Sul tavolo sono rimasti anche altri temi particolarmente delicati, come il regime delle agevolazioni sui tributi comunali, quantificate fino a 300 mila euro annui, e la gestione delle aree destinate ai parcheggi, aspetti che hanno caratterizzato il confronto tra il Palermo e il Comune.

Come sottolinea la Repubblica Palermo, la trattativa ha cercato di trovare un equilibrio tra il consistente investimento economico del club, che metterà sul tavolo circa 190 milioni di euro di risorse proprie, e le osservazioni formulate dal ragioniere generale Bohuslav Basile e dal segretario generale Raimondo Liotta, chiamati a garantire la sostenibilità amministrativa e contabile dell’operazione.

La giornata è stata seguita con grande attenzione anche dalla città. Oltre al dibattito sui social, all’esterno di Palazzo Comitini è comparso anche uno striscione della Curva Nord con un messaggio rivolto alle istituzioni: «La scelta che farete dimostrerà ciò che siete, Palermo merita lo stadio».

Altre notizie

Screenshot 2026-07-31 063935

Nuovo Barbera, Argiroffi: «Servono garanzie sulle scadenze di Euro 2032 e massima trasparenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo frosinone 2-0 (17) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato entra nella fase decisiva: priorità agli esterni e a una punta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo manchester city (127) osti Mirri

Giornale di Sicilia: “Palermo, il puzzle è quasi completo. Manca ancora un tassello sulla fascia destra”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (10)

Giornale di Sicilia: “Nuovo Barbera, intesa ritrovata ma resta la corsa contro il tempo per Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 063400

Nuovo Barbera, Miceli in Aula: «Solidarietà a Basile e Liotta. La nota di Gardini è stata inopportuna»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (147) tifosi

Corriere dello Sport: “Euro 2032, corsa agli stadi: Roma sogna il bis, Palermo sfida Napoli per il Sud”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 062142

Corriere dello Sport: “Palermo, Vavassori è in arrivo. Poi caccia a un altro esterno e a un attaccante”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 061432

La Sicilia: “Nuovo Barbera, notte infinita in Consiglio. Intesa sul filo del tempo per salvare Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 055623

Nuovo Barbera, lunga notte in Consiglio: confronto serrato sulla convenzione

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-30 184358

Palermo, il messaggio di Inzaghi dopo il ritiro: «Noi siamo pronti»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
pedullà

Pedullà: “Il Palermo ha mollato Viti. La Sampdoria ora ci crede”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Edy Tamajo, assessore regionale alle Attivita produttive

Nuovo Barbera, Tamajo: «Palermo merita uno stadio moderno all’altezza della sua storia»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-31 071957

Repubblica Palermo: “Nuovo Barbera, l’intesa tra Lagalla e City Football Group riapre la strada alla convenzione”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 063935

Nuovo Barbera, Argiroffi: «Servono garanzie sulle scadenze di Euro 2032 e massima trasparenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo frosinone 2-0 (17) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato entra nella fase decisiva: priorità agli esterni e a una punta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo manchester city (127) osti Mirri

Giornale di Sicilia: “Palermo, il puzzle è quasi completo. Manca ancora un tassello sulla fascia destra”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (10)

Giornale di Sicilia: “Nuovo Barbera, intesa ritrovata ma resta la corsa contro il tempo per Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026