Nuovo Barbera, Miceli in Aula: «Solidarietà a Basile e Liotta. La nota di Gardini è stata inopportuna»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 063400

Prosegue il dibattito in Consiglio comunale sulla convenzione per il Nuovo Barbera. Nel corso della seduta è intervenuto anche Carmelo Miceli, esponente di Progetto Civico Italia, che ha espresso forti critiche sulla gestione della vicenda e ha manifestato solidarietà ai dirigenti comunali finiti al centro delle polemiche.

Miceli ha innanzitutto ricordato che il percorso legato alla candidatura di Euro 2032 è iniziato diversi anni fa.


«Si lavora al progetto di Euro 2032 dal 2022. Non da dieci mesi, come affermato dall’assessore Alaimo».

Il consigliere ha poi definito «infelice» la lettera dell’amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini.

«Sull’inopportunità della nota del dottore Gardini sottoscrivo tutto. È stato infelice. Si ricordi che la città di Palermo è in credito. Aspettiamo ancora la Serie A. Poi facciamo gli affari».

Secondo Miceli, il messaggio trasmesso dal club avrebbe lasciato intendere che il Comune fosse venuto meno agli impegni assunti nella fase precontrattuale.

«Affermare che qualcuno è venuto meno all’impegno assunto su una bozza di convenzione è un’accusa precisa. Non mi risulta che il Comune abbia replicato. Fossi stato il sindaco, avrei chiarito subito che nessuno aveva assunto impegni sostanziali».

L’esponente di Progetto Civico Italia ha quindi puntato il dito anche contro l’iter amministrativo seguito.

«Da sindaco avrei fatto la prima mossa, consegnando io una bozza. È stato un errore caricare sul portale una delibera senza prima recepire le osservazioni della Segreteria generale e della Ragioneria».

Infine, Miceli ha espresso piena vicinanza al ragioniere generale Bohuslav Basile e al segretario generale Raimondo Liotta, condannando le minacce e gli attacchi personali comparsi sui social.

«Voglio esprimere la massima solidarietà al dottor Basile e al dottor Liotta. Abbiamo visto circolare foto infelici e commenti con minacce che riguardano l’incolumità personale. Ritengo meschino che qualcuno abbia avuto l’ardire di dire che ci sia qualcuno che non voglia votare la delibera. Grave errore applaudire a chi aizza le folle».

L’esame della convenzione per il Nuovo Barbera prosegue intanto nell’Aula di Palazzo Comitini con gli interventi dei consiglieri comunali.

Altre notizie

Screenshot 2026-07-31 063935

Nuovo Barbera, Argiroffi: «Servono garanzie sulle scadenze di Euro 2032 e massima trasparenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo frosinone 2-0 (17) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato entra nella fase decisiva: priorità agli esterni e a una punta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo manchester city (127) osti Mirri

Giornale di Sicilia: “Palermo, il puzzle è quasi completo. Manca ancora un tassello sulla fascia destra”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (10)

Giornale di Sicilia: “Nuovo Barbera, intesa ritrovata ma resta la corsa contro il tempo per Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (147) tifosi

Corriere dello Sport: “Euro 2032, corsa agli stadi: Roma sogna il bis, Palermo sfida Napoli per il Sud”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 062142

Corriere dello Sport: “Palermo, Vavassori è in arrivo. Poi caccia a un altro esterno e a un attaccante”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 061432

La Sicilia: “Nuovo Barbera, notte infinita in Consiglio. Intesa sul filo del tempo per salvare Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 055623

Nuovo Barbera, lunga notte in Consiglio: confronto serrato sulla convenzione

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-30 184358

Palermo, il messaggio di Inzaghi dopo il ritiro: «Noi siamo pronti»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
pedullà

Pedullà: “Il Palermo ha mollato Viti. La Sampdoria ora ci crede”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Edy Tamajo, assessore regionale alle Attivita produttive

Nuovo Barbera, Tamajo: «Palermo merita uno stadio moderno all’altezza della sua storia»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 153914

Lund dopo il trasferimento al Birmingham: “Molto felice di essere qui. Voglio vivere una grande stagione”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-31 063935

Nuovo Barbera, Argiroffi: «Servono garanzie sulle scadenze di Euro 2032 e massima trasparenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo frosinone 2-0 (17) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato entra nella fase decisiva: priorità agli esterni e a una punta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo manchester city (127) osti Mirri

Giornale di Sicilia: “Palermo, il puzzle è quasi completo. Manca ancora un tassello sulla fascia destra”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (10)

Giornale di Sicilia: “Nuovo Barbera, intesa ritrovata ma resta la corsa contro il tempo per Euro 2032”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
Screenshot 2026-07-31 063400

Nuovo Barbera, Miceli in Aula: «Solidarietà a Basile e Liotta. La nota di Gardini è stata inopportuna»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026