Lund al Birmingham ufficiale, il tecnico degli inglesi: «Ha tutte le qualità per imporsi in Championship»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
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Adesso è ufficiale: Kristoffer Lund è un nuovo calciatore del Birmingham City. Il terzino sinistro statunitense, ex Palermo, ha firmato un contratto quadriennale con il club inglese fino al 2030 e indosserà la maglia numero 25.

Classe 2002, Lund arriva al Birmingham dopo l’esperienza al Palermo, dove era approdato nell’estate del 2023 collezionando 72 presenze in rosanero. Nell’ultima stagione aveva invece giocato in prestito al Colonia, in Bundesliga, totalizzando 33 presenze e maturando esperienza in uno dei principali campionati europei.


Cresciuto nel settore giovanile del Midtjylland, il difensore ha vestito anche le maglie di Esbjerg e BK Häcken prima dell’approdo in Italia. Nato in Danimarca, ha rappresentato tutte le selezioni giovanili danesi fino all’Under 21, prima di scegliere la nazionale degli Stati Uniti, con cui ha già collezionato sette presenze.

Il tecnico del Birmingham, Chris Davies, ha spiegato così la scelta del club:

«Kristoffer è un giocatore che abbiamo individuato per il suo atletismo e la sua velocità e crediamo che queste qualità lo rendano perfetto per il Championship. È forte difensivamente, aggressivo nei duelli e possiede le caratteristiche fisiche per competere con continuità a questo livello».

Davies ha poi aggiunto:

«Allo stesso tempo ha la capacità di dare un contributo anche in fase offensiva, offrendo un’opzione in più su entrambe le fasi di gioco. La scorsa stagione è stato titolare fisso in Bundesliga, un’ulteriore dimostrazione del livello a cui può giocare nonostante abbia appena 24 anni. Non vediamo l’ora di accoglierlo nel gruppo e di vederlo dimostrare le sue qualità con la maglia del Birmingham City». questa è pronta parla allenatore

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