Barbera, trovata l’intesa tra Comune e Palermo: la convenzione va in Consiglio

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (5) galassi

Svolta nella vicenda legata al futuro dello stadio Renzo Barbera. Dopo lo stop annunciato dal Palermo FC al progetto di riqualificazione dell’impianto, il confronto tra il Comune e il club rosanero ha portato a un’intesa sul testo della convenzione.

Secondo quanto riferisce ANSA, il sindaco Roberto Lagalla ha riaperto il dialogo con i rappresentanti del Palermo e del City Football Group, rappresentato dall’avvocato Alberto Galassi, componente del consiglio di amministrazione del Palermo FC e del City Football Group, con l’obiettivo di superare le criticità emerse nei giorni scorsi.


Al termine dell’incontro, sempre secondo ANSA, le parti avrebbero raggiunto un accordo sul testo della convenzione, individuando un punto di equilibrio senza modificarne l’impianto complessivo.

La proposta è ora all’esame del Consiglio comunale, riunito da questa mattina. Sarà l’Aula, attraverso una serie di emendamenti, a recepire le modifiche concordate tra l’amministrazione comunale e il Palermo FC.

L’approvazione della convenzione rappresenta un passaggio fondamentale sia per il progetto di riqualificazione del Renzo Barbera sia per la candidatura di Palermo a ospitare alcune gare degli Europei di calcio del 2032.

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