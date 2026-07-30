Tuttosport: “Palermo, Barba è ufficiale. Vavassori a un passo, buone indicazioni contro l’Iraklis”

Il Palermo continua a prendere forma in vista della nuova stagione. Come scrive Gianluca Scaduto su Tuttosport, il club rosanero ha ufficializzato l’arrivo del difensore Federico Barba e si prepara a chiudere anche l’operazione Dominic Vavassori, mentre dal pareggio per 1-1 contro l’Iraklis arrivano segnali positivi per Filippo Inzaghi.

Secondo Gianluca Scaduto su Tuttosport, Barba rappresenta un innesto di esperienza e affidabilità per il reparto arretrato. Il centrale classe 1993, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Persib Bandung, era già considerato uno dei migliori difensori della Serie B prima del trasferimento in Indonesia e ha fatto subito il suo ingresso nel gruppo, assistendo dalla panchina all’amichevole contro la formazione allenata da Walter Mazzarri.





Come evidenzia ancora Gianluca Scaduto su Tuttosport, il prossimo rinforzo sarà Dominic Vavassori. L’attaccante italo-brasiliano dell’Atalanta Under 23 arriverà con la formula del prestito oneroso, senza diritto di riscatto, aggiungendo qualità e soluzioni offensive alla rosa di Inzaghi.

Sul fronte delle uscite, Tuttosport conferma anche l’ufficialità del trasferimento in prestito di Stredair Appuah al Lommel, club belga appartenente alla galassia del City Football Group.

Per quanto riguarda il campo, Gianluca Scaduto racconta su Tuttosport che il Palermo ha chiuso il ritiro di Santa Cristina Val Gardena con un pareggio contro l’Iraklis. Inzaghi ha approfittato del test per sperimentare alcune soluzioni, confermando il 4-2-3-1 con Fortin tra i pali, la difesa composta da Cassandro, Bani, Ceccaroni e Augello, Segre sulla trequarti e Le Douaron nel ruolo di centravanti al posto di Pohjanpalo.

La scelta ha dato subito i suoi frutti. Al 14′ il francese ha portato avanti i rosanero con un colpo di testa su punizione battuta da Augello, sfiorando successivamente anche la doppietta.

Nella ripresa, però, dopo un primo intervento decisivo di Fortin, Nizet ha trovato il gol dell’1-1 sfruttando un errore di Ranocchia. Nel finale il Palermo è andato vicino al nuovo vantaggio con Pierozzi, Pohjanpalo e Hernani, ma ha rischiato anche la sconfitta con la traversa colpita da Rodriguez.

Al termine della gara, Filippo Inzaghi ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto.

«Ottimo test, abbiamo finito la partita e stiamo tutti bene. Per un’ora siamo stati positivi, siamo più avanti dell’anno scorso. Abbiamo lavorato bene, senza intoppi. A parte Palumbo, che ha un problema al ginocchio, una cosa vecchia e superabile».

L’allenatore ha poi elogiato il nuovo acquisto.

«Barba? Una garanzia sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Quest’anno voglio avere una rosa lunga, ringrazio la società che mi ha dato un elemento importante».

Archiviata l’ultima amichevole in Val Gardena, conclude Gianluca Scaduto su Tuttosport, il Palermo si prepara ora alla tournée australiana, dove affronterà anche la Juventus nell’ultimo test internazionale prima dell’inizio della stagione ufficiale.