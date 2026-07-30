Gazzetta dello Sport: “Serie B, Zanon verso il Pisa. La Samp sogna Ricardo Rodriguez”

Il mercato di Serie B continua a muoversi anche negli altri reparti, con diverse società impegnate a rinforzare difesa e centrocampo. Come racconta la Gazzetta dello Sport, Sampdoria, Pisa, Benevento, Avellino, Cesena e Juve Stabia sono tra le protagoniste di queste ore.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Sampdoria ha dovuto rinunciare alla pista che portava allo svincolato Charalampos Lykogiannis, ex Bologna, ma continua a lavorare per riportare in Italia Ricardo Rodriguez. Il difensore svizzero, svincolato dopo l’esperienza al Betis ed ex Milan e Torino, rappresenta il principale obiettivo per rinforzare il reparto arretrato blucerchiato.





Il Pisa, invece, ha superato la concorrenza di Cagliari e Padova per Zanon, esterno difensivo della Carrarese. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, per il centrocampo prende quota anche l’ipotesi Filippo Bandinelli, destinato a lasciare lo Spezia una volta definite le uscite di Michel Aebischer e Mads Hojholt.

Il Benevento continua il pressing sulla Roma per arrivare a Luigi Cherubini. Dopo le esperienze in prestito tra Carrarese e Sampdoria, il giovane giallorosso potrebbe trovare con Antonio Floro Flores l’occasione giusta per compiere l’ultimo salto verso la Serie A.

Sempre dalla Roma è partito Riccardo Pagano, che si è trasferito al Cesena con la formula del prestito dopo l’ultima esperienza al Bari.

Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, l’Avellino ha ufficializzato il rinnovo del difensore Tommaso Cancellotti fino al 2028 e ha tesserato due talenti classe 2006: Mattia Della Rocca, proveniente dalla Roma Primavera, e Filippo Scotti, ex Milan Primavera. L’idea del club irpino è quella di valutarli durante il ritiro per poi cederli in prestito.

Sempre in casa Avellino è stata ufficializzata anche la cessione a titolo definitivo del terzino Andrea Cagnano all’Arezzo, oltre al trasferimento di Gianmarco Todisco al Foggia.

Infine, la Juve Stabia lavora anche sul fronte uscite. Tra i giocatori destinati a partire c’è il portiere Stefano Boer, finito nel mirino del Brescia, che cerca un sostituto dopo l’infortunio di Gori.