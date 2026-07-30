Gazzetta dello Sport: “Serie B, Zanon verso il Pisa. La Samp sogna Ricardo Rodriguez”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (15) le douaron zanon

Il mercato di Serie B continua a muoversi anche negli altri reparti, con diverse società impegnate a rinforzare difesa e centrocampo. Come racconta la Gazzetta dello Sport, Sampdoria, Pisa, Benevento, Avellino, Cesena e Juve Stabia sono tra le protagoniste di queste ore.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Sampdoria ha dovuto rinunciare alla pista che portava allo svincolato Charalampos Lykogiannis, ex Bologna, ma continua a lavorare per riportare in Italia Ricardo Rodriguez. Il difensore svizzero, svincolato dopo l’esperienza al Betis ed ex Milan e Torino, rappresenta il principale obiettivo per rinforzare il reparto arretrato blucerchiato.


Il Pisa, invece, ha superato la concorrenza di Cagliari e Padova per Zanon, esterno difensivo della Carrarese. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, per il centrocampo prende quota anche l’ipotesi Filippo Bandinelli, destinato a lasciare lo Spezia una volta definite le uscite di Michel Aebischer e Mads Hojholt.

Il Benevento continua il pressing sulla Roma per arrivare a Luigi Cherubini. Dopo le esperienze in prestito tra Carrarese e Sampdoria, il giovane giallorosso potrebbe trovare con Antonio Floro Flores l’occasione giusta per compiere l’ultimo salto verso la Serie A.

Sempre dalla Roma è partito Riccardo Pagano, che si è trasferito al Cesena con la formula del prestito dopo l’ultima esperienza al Bari.

Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, l’Avellino ha ufficializzato il rinnovo del difensore Tommaso Cancellotti fino al 2028 e ha tesserato due talenti classe 2006: Mattia Della Rocca, proveniente dalla Roma Primavera, e Filippo Scotti, ex Milan Primavera. L’idea del club irpino è quella di valutarli durante il ritiro per poi cederli in prestito.

Sempre in casa Avellino è stata ufficializzata anche la cessione a titolo definitivo del terzino Andrea Cagnano all’Arezzo, oltre al trasferimento di Gianmarco Todisco al Foggia.

Infine, la Juve Stabia lavora anche sul fronte uscite. Tra i giocatori destinati a partire c’è il portiere Stefano Boer, finito nel mirino del Brescia, che cerca un sostituto dopo l’infortunio di Gori.

Altre notizie

Screenshot 2026-07-30 132809

Mercato Palermo, Moretto: “Kamaté ha rifiutato i rosanero. Anche l’Atletico Madrid respinto dall’Inter”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
moreo

Il Tirreno: “Palermo, proposta per Moreo. Il Pisa continua a fare muro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
di_nardo_IPA_pescara_copertina

Gazzetta dello Sport: “Serie B, è caccia ai bomber: Verona scatenato, il Palermo pensa a Di Nardo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Corriere dello Sport: “Avellino, rinnova Cancellotti e saluta Cagnano. Benevento su Cherubini”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 073139

Corriere dello Sport: “Palermo, sprint sul mercato. Vavassori vicino, Barba già al lavoro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
inzaghi mirri gardini osti (11)

Giornale di Sicilia: “Palermo, arriva anche Vavassori. Kamaté resta in stand-by”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
images

Sampdoria, suggestione per la porta: Branco pensa all’ex Juventus e Barcellona Neto

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
759655418_18332557513284820_8793166919267166143_n

Avellino, doppio colpo in prospettiva: ufficiali Della Rocca e Scotti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
758765201_37251574511156171_7137223952895328140_n

Arezzo, ufficiale l’arrivo di Andrea Cagnano dall’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Palermo Modena 2-0 (21) appuah

Palermo, UFFICIALE: Appuah al Lommel

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Immagine

Di Marzio: “Palermo, in chiusura l’arrivo del giovane talento Vavassori dall’Atalanta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
adorante

Gazzetta dello Sport: “Mulattieri-Verona, ci siamo. Il Pisa accelera su Adorante e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-30 132809

Mercato Palermo, Moretto: “Kamaté ha rifiutato i rosanero. Anche l’Atletico Madrid respinto dall’Inter”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 125756

Nuovo Barbera, sospesa la seduta del Consiglio comunale: lavori riprenderanno alle 18

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (5) galassi

Barbera, trovata l’intesa tra Comune e Palermo: la convenzione va in Consiglio

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
Screenshot 2026-07-30 125929

Nuovo stadio Barbera, Commissione Sport: parere favorevole alla delibera

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
moreo

Il Tirreno: “Palermo, proposta per Moreo. Il Pisa continua a fare muro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026