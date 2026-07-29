Gazzetta dello Sport: “Mulattieri-Verona, ci siamo. Il Pisa accelera su Adorante e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
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Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo con diverse operazioni vicine alla chiusura. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Verona e Sassuolo sono pronti a definire uno scambio importante, mentre il Pisa prosegue la ricerca di nuovi rinforzi per completare la rosa.

Secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere già questa la giornata decisiva per il trasferimento di Samuele Mulattieri al Verona. L’attaccante approderebbe all’Hellas nell’ambito dell’operazione che porterà Kieron Bowie al Sassuolo. Nel frattempo, il club gialloblù ha già accolto Mattia Compagnon, arrivato dal Venezia.


Sul fronte Pisa, la Gazzetta dello Sport riferisce che il club nerazzurro ha effettuato un sondaggio per Andrea Adorante, attaccante di proprietà del Venezia. Il rientro dall’infortunio è previsto per il mese di ottobre, ma il tecnico Paolo Bianco sarebbe disposto ad attenderlo pur di averlo a disposizione.

Il Pisa continua inoltre a lavorare su più tavoli. Sono ormai ai dettagli gli arrivi di Rao, di proprietà del Napoli e reduce dall’esperienza al Bari, e di Ferrah, proveniente dal Lille. Proseguono anche i contatti con la Carrarese per Zanon, altro obiettivo del club toscano.

Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, il Benevento spinge per arrivare a Luigi Cherubini, rientrato alla Roma dopo il prestito alla Sampdoria.

È invece ufficiale il trasferimento del trequartista Rares Andrei Ilie al Mantova. Il calciatore arriva dal Nizza e ha firmato un contratto triennale con il club lombardo.

Tra le altre operazioni concluse, l’Arezzo ha definito l’arrivo di Andrea Cagnano dall’Avellino, reduce dall’ultima stagione in prestito al Pescara.

Infine, il Südtirol continua a rinforzarsi. Dopo l’arrivo di Veroli, inserito nell’operazione che ha portato Kofler altrove, il club altoatesino ha chiuso anche per Rares Burnete, attaccante del Lecce già conosciuto dal direttore sportivo Paolo Lovisa per la comune esperienza alla Juve Stabia.

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