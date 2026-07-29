Giornale di Sicilia: “Barba arriva in ritiro, Palermo in pole per Vavassori. Kamaté resta in attesa”

Il Palermo accelera sul mercato e si avvicina sempre di più alla definizione della rosa da mettere a disposizione di Filippo Inzaghi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il primo tassello è ormai sistemato con l’arrivo di Federico Barba, mentre cresce l’ottimismo anche per la trattativa che porta a Dominic Vavassori.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Federico Barba è ufficialmente un nuovo giocatore rosanero ed è atteso già oggi in ritiro per iniziare la sua nuova avventura con il Palermo. Il difensore mancino, reduce dall’esperienza con il Persib Bandung, ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. L’operazione consente a Filippo Inzaghi di aggiungere esperienza e affidabilità al reparto arretrato, completando un primo importante intervento in difesa.





Archiviato il capitolo Barba, l’attenzione della dirigenza si è spostata sull’attacco. Massimiliano Radicini, sul Giornale di Sicilia, evidenzia come il nome in cima alla lista resti quello di Dominic Vavassori, talento classe 2005 di proprietà dell’Atalanta. Il Palermo continua a lavorare con convinzione per portare in Sicilia uno dei giovani più promettenti del panorama italiano.

Come spiega ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la formula sulla quale si sta costruendo l’operazione è quella del prestito e, rispetto alle scorse settimane, la fiducia è aumentata sensibilmente. Il club di viale del Fante avrebbe infatti guadagnato terreno sulla concorrenza, tanto da presentarsi oggi in vantaggio rispetto alle altre società interessate. Monza e Verona continuano a seguire il calciatore, ma i rosanero sembrano aver costruito un margine importante e il clima attorno alla trattativa viene definito sempre più positivo. La decisione finale, naturalmente, spetterà all’Atalanta, ma i segnali raccolti nelle ultime ore sono incoraggianti.

Per quanto riguarda Issiaka Kamaté, invece, il quadro non registra sostanziali novità. Massimiliano Radicini scrive sul Giornale di Sicilia che l’intesa tra Palermo e Inter è stata raggiunta ormai da tempo e che l’operazione continua a essere considerata viva da entrambe le società. A rallentare la chiusura è però ancora il mancato via libera del giocatore. Sul giovane esterno nerazzurro, infatti, si registra anche l’interesse di alcuni club stranieri e sarà proprio la scelta del calciatore a determinare tempi e sviluppi dell’affare.

Il Palermo, dunque, prosegue il proprio lavoro su più tavoli con l’obiettivo di consegnare a Inzaghi una rosa il più possibile completa prima dell’inizio del campionato.