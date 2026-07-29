Giornale di Sicilia: “Palermo, ultimo test in Val Gardena contro l’Iraklis. Inzaghi prepara le ultime prove”

Si chiude con l’amichevole contro l’Iraklis la prima parte del ritiro estivo del Palermo a Santa Cristina Val Gardena. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il test contro la formazione greca allenata da Walter Mazzarri rappresenta l’ultimo banco di prova prima della partenza per l’Australia, dove i rosanero saranno attesi da altre due amichevoli internazionali.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo arriva all’appuntamento dopo una giornata di intenso lavoro, con due sedute dedicate soprattutto alla fase offensiva. Nella mattinata Filippo Inzaghi ha insistito su duelli e sviluppi del gioco, mentre nel pomeriggio l’attenzione si è concentrata sull’attacco dell’area e sulle soluzioni per aumentare la produzione offensiva, uno degli aspetti su cui il tecnico sta lavorando con maggiore intensità in questa fase della preparazione.





Quella contro l’Iraklis sarà la quinta amichevole del ritiro, dopo i successi contro Gherdeina e Paradiso, la sconfitta con l’Ingolstadt e il pareggio con il Norimberga. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, al termine del test i rosanero concluderanno ufficialmente l’esperienza in Val Gardena prima di usufruire di tre giorni di riposo e partire alla volta dell’Australia, dove affronteranno il Melbourne City il 7 agosto e la Juventus l’11 agosto.

Sul piano tattico, Salvatore Orifici spiega sul Giornale di Sicilia che Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1, pur dovendo fare i conti con alcune assenze nel reparto offensivo. Johnsen non sarà della partita perché rientrato temporaneamente in Norvegia dopo essere diventato papà, mentre Vasic ha già salutato il gruppo dopo il trasferimento al Südtirol. Ancora indisponibile Palumbo, che continua a convivere con il fastidio al ginocchio e non verrà rischiato.

Arrivano invece buone notizie per Jérémy Le Douaron. Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’attaccante francese ha recuperato dal colpo alla testa rimediato in allenamento dopo uno scontro aereo con Gyasi e torna a disposizione di Inzaghi. Proprio Gyasi potrebbe partire ancora una volta dal primo minuto, anche alla luce delle poche alternative disponibili nel reparto avanzato.

Per quanto riguarda il centrocampo, il Giornale di Sicilia, attraverso Salvatore Orifici, ricorda come Inzaghi abbia alternato soprattutto le coppie Estevez-Gomes e Ranocchia-Segre, mentre Gomes-Ranocchia ed Estevez-Segre sono stati provati insieme soltanto nell’ultima amichevole contro il Norimberga.

In difesa, invece, il tecnico ha ruotato con maggiore frequenza gli interpreti. Bani è stato impiegato sia accanto a Peda sia con Magnani, mentre Augello è l’unico elemento sempre schierato dal primo minuto, così come Pohjanpalo in attacco. Sulla fascia destra si sono invece alternati Cassandro e Pierozzi, con Inzaghi chiamato a scegliere gli ultimi dettagli di formazione per chiudere nel migliore dei modi il ritiro in Val Gardena.