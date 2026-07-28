Mirri celebra Marconi: «Ragazzo raro, la cultura è il fondamento anche dello sport»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
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La laurea di Ivan Marconi in Scienze delle Attività Motorie e Sportive all’Università degli Studi di Palermo è stata l’occasione anche per le parole del presidente rosanero Dario Mirri, intervenuto a margine della cerimonia. Intervistato da Italpress, il numero uno del club ha elogiato il percorso umano e professionale dell’ex difensore, protagonista della promozione in Serie B nel 2022.

«Ivan ha una storia straordinaria che conferma anche oggi quello che lui è: un ragazzo raro, un ragazzo che ha un’integrità morale e un coraggio fuori dal normale. Ricordiamo tutti quell’episodio straordinario, ma io ricordo non solo quello: durante tutta la stagione Ivan è stato determinante per costruire quella che poi è stata la storia recente del Palermo».


Mirri ha quindi ricordato il valore della promozione conquistata dai rosanero sotto la guida di Silvio Baldini.

«Dalla Serie C riuscire a tornare in Serie B è stato veramente un miracolo, è stato un sogno. Ivan, insieme a tutti i suoi compagni e a mister Baldini, ha regalato ai palermitani veramente orgoglio».

Il presidente del Palermo ha infine ribadito l’importanza della collaborazione tra il club e l’Università degli Studi di Palermo, sottolineando il ruolo della formazione anche nello sport.

«Lo stesso orgoglio che oggi ho visto negli occhi di Ivan, che si è laureato a Palermo secondo un percorso che ci lega con l’Università di Palermo da alcuni anni e che vogliamo ulteriormente rinnovare, confermare e rafforzare. Perché la cultura e la conoscenza sono i cardini, sono le fondamenta su cui costruire anche un’impresa sportiva, e i risultati sportivi sono il frutto di questa cultura».

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