Mirri celebra Marconi: «Ragazzo raro, la cultura è il fondamento anche dello sport»

La laurea di Ivan Marconi in Scienze delle Attività Motorie e Sportive all’Università degli Studi di Palermo è stata l’occasione anche per le parole del presidente rosanero Dario Mirri, intervenuto a margine della cerimonia. Intervistato da Italpress, il numero uno del club ha elogiato il percorso umano e professionale dell’ex difensore, protagonista della promozione in Serie B nel 2022.

«Ivan ha una storia straordinaria che conferma anche oggi quello che lui è: un ragazzo raro, un ragazzo che ha un’integrità morale e un coraggio fuori dal normale. Ricordiamo tutti quell’episodio straordinario, ma io ricordo non solo quello: durante tutta la stagione Ivan è stato determinante per costruire quella che poi è stata la storia recente del Palermo».





Mirri ha quindi ricordato il valore della promozione conquistata dai rosanero sotto la guida di Silvio Baldini.

«Dalla Serie C riuscire a tornare in Serie B è stato veramente un miracolo, è stato un sogno. Ivan, insieme a tutti i suoi compagni e a mister Baldini, ha regalato ai palermitani veramente orgoglio».

Il presidente del Palermo ha infine ribadito l’importanza della collaborazione tra il club e l’Università degli Studi di Palermo, sottolineando il ruolo della formazione anche nello sport.

«Lo stesso orgoglio che oggi ho visto negli occhi di Ivan, che si è laureato a Palermo secondo un percorso che ci lega con l’Università di Palermo da alcuni anni e che vogliamo ulteriormente rinnovare, confermare e rafforzare. Perché la cultura e la conoscenza sono i cardini, sono le fondamenta su cui costruire anche un’impresa sportiva, e i risultati sportivi sono il frutto di questa cultura».