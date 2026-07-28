Nuovo Barbera, Sicindustria: «Occasione storica, il Consiglio comunale rispetti i tempi»

Anche Sicindustria interviene sul percorso che porterà il Consiglio comunale a votare la convenzione per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, sottolineando l’importanza strategica del progetto per Palermo e per l’intera Sicilia.

Il presidente Luigi Rizzolo ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto in queste ore dalle istituzioni.





«Apprezziamo lo sforzo che l’amministrazione comunale, gli uffici e tutti i soggetti coinvolti stanno compiendo in queste ore per rispettare una scadenza decisiva. È un’accelerazione importante, che testimonia la consapevolezza del valore strategico di questo progetto».

Rizzolo ha però evidenziato come un intervento di questa portata avrebbe richiesto una pianificazione più ampia.

«È altrettanto evidente che un intervento di questa portata avrebbe meritato una programmazione tale da evitare una corsa contro il tempo. Oggi, però, non è il momento delle recriminazioni. È il momento della responsabilità. L’obiettivo comune deve essere quello di non perdere un’occasione che difficilmente si ripresenterà».

Secondo il presidente di Sicindustria, il nuovo Barbera rappresenta molto più di una semplice infrastruttura sportiva.

«Siamo di fronte al più importante investimento privato programmato nel Mezzogiorno d’Italia, sostenuto da un gruppo internazionale come il City Football Group e accompagnato anche dalle risorse già stanziate dalla Regione Siciliana. Un progetto che può generare occupazione, nuove opportunità per le imprese, riqualificazione urbana e un significativo impatto economico sul territorio».

Da qui l’appello al Consiglio comunale affinché completi l’iter nei tempi previsti.

«Auspichiamo che il Consiglio comunale possa completare il proprio lavoro con senso delle istituzioni, garantendo un confronto serio e costruttivo, ma arrivando a una decisione nei tempi richiesti. Il rispetto delle regole è imprescindibile, così come la capacità delle istituzioni di dare risposte certe quando sono in gioco investimenti strategici».

Infine, Rizzolo ha sottolineato come la partita del nuovo Barbera vada oltre Palermo e la stessa candidatura a Euro 2032.

«Questa vicenda va oltre Palermo e oltre la stessa candidatura agli Europei del 2032. In gioco c’è la credibilità della Sicilia come territorio capace di attrarre grandi investimenti. Quando un grande gruppo internazionale sceglie di scommettere sul nostro territorio, tutte le istituzioni hanno la responsabilità di dimostrare di essere all’altezza di quella fiducia. Perdere questa occasione significherebbe lanciare un messaggio negativo ben oltre i confini della città. Portarla a compimento, invece, rappresenterebbe un segnale di maturità, affidabilità e capacità di guardare al futuro».