Birmingham su Kristoffer Lund: avviati i contatti con il Palermo

Il futuro di Kristoffer Lund potrebbe essere lontano da Palermo. Secondo quanto riportato dal portale danese Bold.dk, il Birmingham City ha avviato i primi contatti con il club rosanero per il terzino sinistro statunitense.

Come riferisce Bold.dk, il club inglese di Championship sta dialogando con il Palermo nel tentativo di trovare un’intesa per il trasferimento del difensore classe 2002, reduce dal prestito al Colonia.





Secondo Bold.dk, Lund è rientrato in Sicilia dopo una stagione positiva in Bundesliga, dove ha collezionato 35 presenze e 2 assist con la maglia del Colonia. Il club tedesco disponeva di un’opzione d’acquisto, che, come riportato da Kicker, ammontava a circa 22,5 milioni di corone danesi, ma ha deciso di non esercitarla.

Tornato al Palermo, Lund non ha preso parte alle ultime due amichevoli disputate dai rosanero contro Ingolstadt e Norimberga, particolare che, secondo Bold.dk, alimenta le voci sul suo possibile addio.

Il Birmingham, che nella scorsa stagione ha chiuso al decimo posto in Championship e in rosa può contare anche sul danese August Priske, valuta quindi il profilo dell’esterno sinistro, legato al Palermo da un contratto valido fino all’estate del 2028.

Lund, cresciuto tra FC Midtjylland ed Esbjerg, vanta inoltre sette presenze con la Nazionale degli Stati Uniti, scelta nel 2023 dopo aver rappresentato la Danimarca in tutte le selezioni giovanili dall’Under 17 all’Under 21.