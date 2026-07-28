Giornale di Sicilia: “Palermo, Kamate resta in piedi. Le Douaron-Troyes, trattativa in stallo”

Il Palermo continua a lavorare su più fronti per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la trattativa per Issiaka Kamate resta pienamente viva, mentre sul fronte delle uscite non si registrano novità significative per Le Douaron.

Come spiega Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’intesa tra Palermo e Inter è stata raggiunta ormai da tempo e i rapporti tra i due club continuano a essere ottimi. L’operazione non è mai stata realmente in discussione e viene considerata ancora pienamente in piedi.





Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, prima della fumata bianca definitiva manca soltanto il via libera del giocatore. Kamate, infatti, sta valutando il proprio futuro e avrebbe anche alcune opportunità provenienti dall’estero, elemento che sta rallentando la chiusura dell’affare.

Sul fronte delle cessioni, Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia riferisce che resta in una fase di stallo la situazione di Le Douaron. Il Troyes continua a manifestare interesse nei confronti dell’attaccante francese e i contatti tra le parti non si sono mai interrotti.

Tuttavia, sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, al momento il giocatore non appare particolarmente convinto dall’ipotesi di un ritorno in Francia e non considera il Troyes una destinazione prioritaria. Per questo motivo la trattativa non ha registrato passi avanti significativi e il futuro dell’attaccante resta ancora tutto da definire.