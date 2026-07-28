Corriere dello Sport: “Rui Modesto, il Palermo va di corsa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
Palermo Entella 3-0 (36) Rui modesto

Il Palermo continua a lavorare sul mercato per consegnare a Filippo Inzaghi gli esterni offensivi richiesti, ma la trattativa per Issiaka Kamate ha subito un’improvvisa frenata. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’affare che sembrava ormai vicino alla conclusione ha registrato un rallentamento nelle ultime ore.

Come spiega Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, alla base dello stop ci sarebbero alcune perplessità maturate nell’entourage del giovane esterno dell’Inter Under 23. Nonostante ciò, il Palermo non avrebbe alcuna intenzione di abbandonare la pista e resta fiducioso di poter riaprire la trattativa nei prossimi giorni.


Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la priorità del direttore sportivo Carlo Osti resta quella di acquistare un’ala mancina da impiegare sulla corsia destra nel 4-2-3-1 di Inzaghi. Parallelamente il club è alla ricerca anche di un altro esterno offensivo per completare, insieme a Johnsen, il reparto sulla fascia sinistra. Tra le alternative resta viva anche la possibilità di pescare sul mercato estero, mentre perde quota l’ipotesi di un ritorno di Rui Modesto, rientrato all’Udinese.

Il ritardo nelle operazioni di mercato si riflette anche sulle scelte tecniche. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, nell’amichevole contro l’Iraklis Inzaghi dovrà fare i conti con una vera emergenza sugli esterni offensivi. Johnsen è infatti in Norvegia per la nascita del figlio Nico, mentre Vasic, utilizzato finora da laterale offensivo durante il ritiro, ha salutato compagni e staff dopo il rinnovo del contratto e il successivo trasferimento in prestito al Südtirol.

Un altro fronte riguarda l’attacco. Sempre secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’eventuale cessione di Le Douaron, seguito dal Troyes, potrebbe aprire le porte all’arrivo di un nuovo attaccante che possa rappresentare anche un’alternativa a Joel Pohjanpalo. Tra i profili monitorati resta Stefano Moreo, ma la trattativa si presenta particolarmente complicata per la volontà del Pisa di trattenere il proprio attaccante e di non rafforzare una diretta concorrente per la promozione.

Infine, Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport ricorda che il Palermo continua anche il lavoro di sfoltimento della rosa. È ufficiale il trasferimento in prestito di Dimitrios Nikolaou all’OFI Creta, mentre dal ritiro arrivano notizie sulle condizioni di Palumbo, che ha svolto lavoro differenziato per un fastidio al ginocchio. Sul fronte entusiasmo, il club ha intanto comunicato di aver superato quota 10.000 abbonamenti.

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