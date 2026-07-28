Pisa, Bianco blinda Moreo ma il Palermo insiste: tutto dipenderà dal giocatore

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Il futuro di Stefano Moreo continua a tenere banco in casa Pisa. Secondo quanto riportato da Michele Bufalino su Sestaporta.news, il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di privarsi dell’attaccante, ritenuto uno dei punti di riferimento della squadra di Paolo Bianco, nonostante il forte interesse del Palermo.

Come evidenzia Michele Bufalino su Sestaporta.news, il Pisa avrebbe già respinto un’ulteriore proposta del club rosanero. L’offerta prevedeva un contratto biennale con opzione per una terza stagione destinato al calciatore, ma la società toscana avrebbe ribadito la volontà di trattenerlo.


Anche l’allenatore Paolo Bianco, riporta Michele Bufalino su Sestaporta.news, ha espresso chiaramente la propria posizione durante il ritiro di Morgex, definendo Moreo una pedina imprescindibile del progetto tecnico: «Moreo è un giocatore importante per il Pisa, è un calciatore di alto livello e rappresenta un punto fermo di questa squadra».

Nonostante la presa di posizione del Pisa, sottolinea ancora Michele Bufalino su Sestaporta.news, il pressing del Palermo non si è affatto fermato. La trattativa resta aperta e l’eventuale evoluzione dell’operazione dipenderà soprattutto dalla volontà dello stesso attaccante, che potrebbe decidere di valutare la proposta rosanero.

Nel frattempo, il Pisa è concentrato anche su altri fronti di mercato. Sono attese le ufficialità degli arrivi di Rao e Ferrah, mentre il centrocampista Michel Aebischer rientrerà il 3 agosto dopo le ferie post Mondiale. Sullo svizzero grava però una clausola rescissoria che potrebbe cambiare gli scenari. In uscita, invece, il club ha salutato Beghetto, con Scuffet ormai vicino al Venezia e il giovane Mazzantini destinato al Piacenza in prestito.

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