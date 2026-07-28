Giornale di Sicilia: “Stadio Barbera, pronta la nuova delibera: venerdì il voto decisivo”

La partita per il futuro del Renzo Barbera e per la candidatura di Palermo a Euro 2032 entra nelle ore decisive. Come racconta Connie Transirico sul Giornale di Sicilia, dopo i rilievi della Segreteria generale del Comune sulla delibera relativa alla convenzione tra Palazzo delle Aquile e Palermo FC, il percorso amministrativo è stato rimesso in carreggiata grazie a un confronto tra amministrazione e uffici.

Secondo Connie Transirico sul Giornale di Sicilia, la proposta di delibera, rivista soprattutto sotto il profilo formale, è stata reinserita nella piattaforma comunale e trasmessa al Consiglio comunale, chiamato a esprimersi nella seduta di venerdì 31 luglio, ultimo giorno utile per rispettare la scadenza fissata da UEFA e FIGC.





Il Giornale di Sicilia, attraverso il racconto di Connie Transirico, evidenzia come le criticità segnalate dal segretario generale riguardassero principalmente l’assenza di alcuni pareri obbligatori, la mancanza di firme e la presenza di documentazione tecnica su piattaforme esterne agli archivi ufficiali del Comune. Questioni che, dopo il confronto con il sindaco Roberto Lagalla, sembrano essere state chiarite per consentire all’iter di proseguire.

Come ricorda Connie Transirico sul Giornale di Sicilia, un elemento determinante è stato anche l’impegno del Palermo FC a coprire i 30 milioni di euro della quota pubblica di finanziamento rimasta priva di copertura. Attraverso una lettera firmata dall’amministratore delegato Giovanni Gardini, il club ha comunicato la disponibilità a sostenere direttamente questa parte dell’investimento, definendo la scelta un atto di responsabilità per tutelare il progetto di riqualificazione e la candidatura della città a ospitare gli Europei del 2032.

Nella serata di ieri sono inoltre arrivati ulteriori aggiornamenti sull’iter. Al termine della riunione convocata dal sindaco Roberto Lagalla per accelerare il procedimento, sono state recepite le osservazioni formulate dalla Segreteria generale del Comune. Gli uffici hanno quindi avviato il lavoro di integrazione del testo della delibera con l’obiettivo di completare gli ultimi adempimenti e depositare il provvedimento entro la mezzanotte, così da consentire al presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, di convocare l’Aula per il 31 luglio, termine ultimo fissato da UEFA e FIGC per la candidatura di Palermo a Euro 2032.

Restano comunque tempi molto stretti. Le commissioni consiliari dovranno esprimere il proprio parere prima dell’approdo in Aula e non si escludono procedure accelerate per rispettare la tabella di marcia. L’obiettivo condiviso da amministrazione comunale e Palermo FC è arrivare al voto finale entro la scadenza e mantenere viva la candidatura del Barbera tra gli stadi destinati a ospitare gli Europei del 2032.