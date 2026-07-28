Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohjanpalo e Joronen suonano la carica: «L’obiettivo è la promozione»”

Il ritiro del Palermo a Santa Cristina Val Gardena si avvia verso la conclusione, ma nello spogliatoio rosanero l’attenzione è già completamente rivolta al campionato. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, a ribadire le ambizioni della squadra sono stati Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen, intervenuti ai microfoni della Tgr.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Pohjanpalo ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto durante la preparazione estiva, considerandolo fondamentale per costruire le basi della stagione.





«Questo è il momento di gettare le basi per la stagione, il duro lavoro darà i suoi frutti da qui alla fine del campionato», ha spiegato l’attaccante finlandese, che ha anche evidenziato il rapido inserimento dei nuovi arrivati: «Stiamo lavorando tutti per lo stesso obiettivo: realizzare il nostro sogno e tornare dove meritiamo».

Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nonostante i 25 gol e 7 assist della scorsa stagione, Pohjanpalo guarda già avanti: «Non sono bastati, l’unico obiettivo è provare a fare meglio in queste stagioni. Gli obiettivi individuali non sono mai importanti quanto quelli di squadra, quest’anno dobbiamo lavorare ancora più duramente per ottenere la promozione».

Il centravanti ha poi rivolto un pensiero anche ai tifosi rosanero: «Il club è fantastico, giocare davanti al calore dei tifosi rosanero è un sogno che diventa realtà per qualsiasi calciatore».

Anche Jesse Joronen, riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, ha ribadito la mentalità con cui il Palermo dovrà affrontare la stagione: «È un sogno giocare per il Palermo. Dobbiamo essere disciplinati mentalmente e stare sul pezzo. Pensiamo un passo alla volta».

Il portiere finlandese ha inoltre speso parole di elogio per il giovane Fortin, definendolo «un talento ed è un bravo ragazzo», prima di ringraziare il pubblico del Barbera: «I tifosi ci trasmettono energia, ripartiamo dal legame dello scorso anno. L’aiuto è stato enorme, il calore verso di noi è stato straordinario».