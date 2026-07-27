Palermo, superata quota 10.000 abbonamenti
Il Palermo continua a registrare una grande risposta da parte dei propri tifosi. Attraverso i propri canali ufficiali, il club rosanero ha annunciato di aver superato quota 10.000 abbonamenti sottoscritti per la stagione 2026/27.
Per celebrare il traguardo, la società ha pubblicato una grafica con la scritta “+10.000” accompagnata dal claim della campagna abbonamenti “A chi appartieni”, ringraziando ancora una volta i sostenitori per l’entusiasmo dimostrato.
La campagna abbonamenti prosegue dunque a ritmo sostenuto, confermando il forte legame tra il Palermo e la propria tifoseria in vista della nuova stagione.