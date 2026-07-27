Palermo, superata quota 10.000 abbonamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (113) tifosi

Il Palermo continua a registrare una grande risposta da parte dei propri tifosi. Attraverso i propri canali ufficiali, il club rosanero ha annunciato di aver superato quota 10.000 abbonamenti sottoscritti per la stagione 2026/27.

Per celebrare il traguardo, la società ha pubblicato una grafica con la scritta “+10.000” accompagnata dal claim della campagna abbonamenti “A chi appartieni”, ringraziando ancora una volta i sostenitori per l’entusiasmo dimostrato.


La campagna abbonamenti prosegue dunque a ritmo sostenuto, confermando il forte legame tra il Palermo e la propria tifoseria in vista della nuova stagione.

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