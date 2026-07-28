Marconi dopo la laurea: «Un traguardo bellissimo, grazie al Palermo e a chi ha creduto in me»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
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Dopo aver conseguito la laurea con 110 e lode in Scienze delle Attività Motorie e Sportive all’Università degli Studi di Palermo, l’ex difensore rosanero Ivan Marconi ha raccontato tutta la propria emozione ai microfoni di Italpress.

L’attuale calciatore della Virtus Entella, primo giocatore ad aver vestito la maglia del Palermo a laurearsi nell’ateneo del capoluogo siciliano, ha discusso una tesi dal titolo “Allenamento neuromuscolare durante la stagione agonistica nel calciatore in età puberale precoce”, raggiungendo il massimo dei voti con lode.


Un percorso reso possibile anche grazie alla convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo e il Palermo FC, che consente agli studenti-atleti di conciliare gli impegni sportivi con quelli universitari.

Al termine della proclamazione, Marconi ha espresso tutta la propria soddisfazione.

«Sicuramente è un gran bel traguardo. Quando ho iniziato non pensavo di poter raggiungere un determinato risultato in così breve tempo, perché sono riuscito a rimanere nei termini prestabiliti».

Il difensore ha poi voluto dedicare questo importante risultato alle persone che lo hanno accompagnato durante il percorso.

«Un grazie a chi mi è stato dietro: al Palermo Calcio, a mia moglie, ai miei genitori e a tutte le persone che hanno creduto in me».

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