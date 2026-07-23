Manchester City, all’asta i cimeli dell’ufficio di Guardiola: in vendita fischietto, lavagnette e il pallone dei 100 gol di Haaland

Il Manchester City ha deciso di mettere all’asta alcuni degli oggetti appartenuti all’ufficio di Pep Guardiola, allenatore dei Citizens fino al termine della scorsa stagione. L’iniziativa, organizzata dalla piattaforma specializzata MatchWornShirt, resterà aperta fino al 26 luglio e consentirà ai tifosi di acquistare alcuni cimeli legati a uno dei tecnici più vincenti della storia del club inglese.

L’asta è accessibile attraverso una ricostruzione digitale dell’ufficio di Guardiola e comprende numerosi oggetti utilizzati durante la sua esperienza al Manchester City. Tra i lotti disponibili figurano il celebre fischietto del tecnico, attualmente offerto a circa 484 euro, alcune tazze personali, valutate intorno ai 563 euro, e diverse lavagnette tattiche con appunti originali, che hanno già raggiunto offerte superiori agli 800 euro.





Il pezzo più ambito della collezione è però uno dei tre palloni realizzati per celebrare i primi 100 gol di Erling Haaland in Premier League. A cinque giorni dalla chiusura dell’asta, l’offerta più alta aveva già toccato quota 6.797 euro.

Guardiola, arrivato al Manchester City nell’estate del 2016 dopo le esperienze con Barcellona e Bayern Monaco, ha trasformato profondamente il club inglese. Sotto la sua guida, i Citizens sono diventati la squadra dominante del calcio inglese, conquistando sei campionati in sette stagioni tra il 2018 e il 2024, compreso lo storico titolo da 100 punti.

Il tecnico spagnolo ha inoltre regalato al Manchester City la prima Champions League della sua storia, conquistata nel 2023, oltre a numerosi trofei nazionali e internazionali. Il suo calcio offensivo e in continua evoluzione ha lasciato un segno profondo non solo nel club, ma nell’intero panorama calcistico inglese.

Dopo la conclusione del ciclo Guardiola, la panchina del Manchester City è stata affidata all’italiano Enzo Maresca, già collaboratore del tecnico catalano durante la sua esperienza con i Citizens.