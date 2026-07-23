Manchester City, all’asta i cimeli dell’ufficio di Guardiola: in vendita fischietto, lavagnette e il pallone dei 100 gol di Haaland

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
Screenshot 2026-07-23 183541

Il Manchester City ha deciso di mettere all’asta alcuni degli oggetti appartenuti all’ufficio di Pep Guardiola, allenatore dei Citizens fino al termine della scorsa stagione. L’iniziativa, organizzata dalla piattaforma specializzata MatchWornShirt, resterà aperta fino al 26 luglio e consentirà ai tifosi di acquistare alcuni cimeli legati a uno dei tecnici più vincenti della storia del club inglese.

L’asta è accessibile attraverso una ricostruzione digitale dell’ufficio di Guardiola e comprende numerosi oggetti utilizzati durante la sua esperienza al Manchester City. Tra i lotti disponibili figurano il celebre fischietto del tecnico, attualmente offerto a circa 484 euro, alcune tazze personali, valutate intorno ai 563 euro, e diverse lavagnette tattiche con appunti originali, che hanno già raggiunto offerte superiori agli 800 euro.


Il pezzo più ambito della collezione è però uno dei tre palloni realizzati per celebrare i primi 100 gol di Erling Haaland in Premier League. A cinque giorni dalla chiusura dell’asta, l’offerta più alta aveva già toccato quota 6.797 euro.

Guardiola, arrivato al Manchester City nell’estate del 2016 dopo le esperienze con Barcellona e Bayern Monaco, ha trasformato profondamente il club inglese. Sotto la sua guida, i Citizens sono diventati la squadra dominante del calcio inglese, conquistando sei campionati in sette stagioni tra il 2018 e il 2024, compreso lo storico titolo da 100 punti.

Il tecnico spagnolo ha inoltre regalato al Manchester City la prima Champions League della sua storia, conquistata nel 2023, oltre a numerosi trofei nazionali e internazionali. Il suo calcio offensivo e in continua evoluzione ha lasciato un segno profondo non solo nel club, ma nell’intero panorama calcistico inglese.

Dopo la conclusione del ciclo Guardiola, la panchina del Manchester City è stata affidata all’italiano Enzo Maresca, già collaboratore del tecnico catalano durante la sua esperienza con i Citizens.

Altre notizie

Abbagnato_Tona

Palermo Ladies Open: “Ferro vola ai quarti, oggi il derby Bronzetti-Spiteri e gli eventi al Country”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
9c5e68411b

Corriere dello Sport: “Mia Khalifa, la scommessa da un milione sulla Spagna fa discutere”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
Grant

Palermo Ladies Open, Grant sogna la Top 100: oggi il derby con Basiletti apre il programma sul Centrale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Spiteri

Palermo Ladies Open, Spiteri firma l’impresa: è agli ottavi. Avanzano anche Urgesi e Ruggeri

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Anastasia Abbagnato (2)

Palermo Ladies Open, Abbagnato: «L’esperienza negli Usa mi ha fatto crescere. Ora voglio sfruttare questa occasione»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
Noemi Basiletti

Palermo Ladies Open, dieci azzurre nel tabellone principale: oggi il via al main draw

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
images (1)

La Nazione Massa Carrara: “Addio a Valentina Baldini, il commosso abbraccio del mondo del calcio a Silvio”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
baldini

Corriere dello Sport: “Addio a Valentina Baldini, il dolore di Silvio: la figlia che gli ha insegnato ad amare”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 18, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Grave lutto per Silvio Baldini: muore la figlia Valentina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
748907801_1355956520009834_5405634999610147710_n

Tuttosport: “Trapani addio. No a Palermo Avanti Trieste”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
Screenshot 2026-07-14 074631

Repubblica: “Palermo, l’omaggio di Pohjanpalo e le scritte con i droni. Il Festino versione 3.0”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Screenshot 2026-07-14 072324

Antonini: «Porterò anche la Serie A di basket a Palermo. Abbiamo già nome, logo e progetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-23 183541

Manchester City, all’asta i cimeli dell’ufficio di Guardiola: in vendita fischietto, lavagnette e il pallone dei 100 gol di Haaland

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
9632046_04172534_9630555_03230920_degiorgio

Juve Stabia, debutto al Barbera contro il Palermo. De Giorgio: «Partenza impegnativa, ma sarà uno stimolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
di-marzio

Di Marzio: “Pisa, fatta per Rao: arriva dal Napoli in prestito oneroso”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
manna-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Manna apre all’addio di Rao: «Andrà a giocare». Da Pisa sono certi: sarà nerazzurro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
palermo manchester city (116) osti Mirri Gardini Galassi soriano mubarak

Stadio Barbera, il Palermo coprirà anche i 30 milioni pubblici: candidatura a Euro 2032 sempre più vicina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026