La Nazione Massa Carrara: “Addio a Valentina Baldini, il commosso abbraccio del mondo del calcio a Silvio”

Il calcio italiano si stringe attorno a Silvio Baldini per la scomparsa della figlia Valentina, morta all’età di 39 anni. Come racconta La Nazione Massa Carrara, la notizia ha suscitato un’ondata di commozione nelle tante piazze che hanno conosciuto l’allenatore, da Palermo a Pescara fino a Carrara, dove il tecnico ha lasciato un ricordo profondo non solo sul piano sportivo, ma soprattutto umano.

Secondo La Nazione Massa Carrara, il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò ha espresso il cordoglio dell’intero movimento calcistico: «In un momento così difficile per lui e per la sua famiglia, tutto il calcio italiano si stringe con affetto a Silvio Baldini. Una splendida persona, prima ancora che un bravo allenatore, capace di trasformare il dolore in gioia e la sofferenza in testimonianza».





Come ricorda ancora La Nazione Massa Carrara, Valentina Baldini era affetta fin dalla nascita da tetraparesi spastica ed è stata il punto di riferimento della famiglia. Primogenita di Silvio e della moglie Paola, aveva due fratelli, Mattia e Niccolò. Nonostante la malattia, aveva conseguito la laurea in Medicina con specializzazione in Psichiatria, ricevendo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica.

Per La Nazione Massa Carrara, Silvio Baldini aveva spesso raccontato il rapporto speciale con la figlia, dedicandole pagine intense anche nel libro autobiografico Il calcio vincente. O vinco o imparo. L’allenatore spiegava come Valentina vivesse il proprio mondo con serenità, trovando felicità nelle cose più semplici e insegnando a tutta la famiglia il valore dell’amore incondizionato.

Infine, La Nazione Massa Carrara sottolinea come una delle frasi più significative pronunciate dal commissario tecnico dell’Under 21 sia diventata il simbolo del loro legame: «Valentina mi ha insegnato cosa significa amare senza pretendere nulla in cambio». Un principio che ha accompagnato Baldini durante tutta la sua carriera e che continua oggi a rappresentare l’eredità più preziosa lasciata dalla figlia. I funerali si svolgeranno questa mattina alle ore 11 nella chiesa del Casone, a Marina di Massa.