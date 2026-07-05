Armando Izzo rapinato a Terracina: rubato un Patek Philippe

Brutta disavventura per Armando Izzo. Il difensore dell’Avellino è stato vittima di una rapina nella serata di ieri nel centro di Terracina.

Secondo una prima ricostruzione, il calciatore sarebbe stato avvicinato in strada da due giovani che, dopo avergli puntato contro una pistola, lo hanno costretto a consegnare l’orologio che portava al polso, un Patek Philippe.





L’azione si è consumata in pochi istanti. Una volta impossessatisi dell’orologio, i due rapinatori sono fuggiti a piedi, facendo perdere le proprie tracce tra le vie del centro cittadino.

Sull’episodio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, impegnate nell’acquisizione di elementi utili per identificare e rintracciare i responsabili della rapina.