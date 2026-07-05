Corriere dello Sport: “Palermo no limits: dopo Cassandro ecco Hernani”

Il Palermo continua a costruire la squadra che Filippo Inzaghi guiderà nella stagione 2026/27. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio di Tommaso Cassandro, mentre per Hernani manca ormai soltanto la formalizzazione.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, Cassandro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 dopo aver sostenuto le visite mediche e completato il deposito della documentazione. L’ex difensore del Como, reduce da due ottime stagioni con il Catanzaro, rappresenta un rinforzo importante per una difesa che il Palermo considera ormai praticamente completa.





Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, domani sarà invece il turno di Hernani, che firmerà un contratto biennale con opzione. L’obiettivo della società è consegnare a Filippo Inzaghi quanti più volti nuovi possibile prima dell’inizio del ritiro fissato per il 10 luglio.

In difesa il Palermo punta anche sul rilancio di Giangiacomo Magnani. Paolo Vannini, sulle colonne del Corriere dello Sport, spiega che Inzaghi e il direttore sportivo Carlo Osti credono fortemente nel difensore, reduce da una stagione complicata per motivi personali. Con il passaggio alla difesa a quattro, il tecnico vuole poter contare su due coppie affidabili di centrali: Bani, Ceccaroni, Peda e Magnani, con Cassandro pronto ad agire sia da terzino destro sia da centrale in caso di necessità.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, resta da completare soltanto la corsia sinistra, dove servirà un’alternativa ad Augello. Il profilo individuato continua a essere quello di Stefano Di Mario dell’Entella, anche se la trattativa viene considerata complessa.

Infine, il mercato offensivo. Come riferisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo è pronto ad accelerare per l’acquisto di un esterno d’attacco. Tra tutti i candidati, Mattia Compagnon del Venezia è il nome che al momento appare in netto vantaggio e si avvicina sempre di più alla maglia rosanero.