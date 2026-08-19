UFFICIALE: Matteo Ricci è un nuovo giocatore dell’Ascoli

Arriva un nuovo acquisto a centrocampo per l’Ascoli. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club bianconero ha ufficializzato l’acquisto di Matteo Ricci. Il centrocampista, classe 94′, arriva a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2028.

Questo il comunicato del club:





“Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Matteo Ricci. Il centrocampista, reduce dall’esperienza con la Sampdoria, ha sottoscritto un contratto con il Club bianconero fino al 30 giugno 2028. Il Club bianconero accoglie con grande soddisfazione un calciatore di indiscussa esperienza e qualità, che potrà rappresentare un importante valore aggiunto per il gruppo di Mister Tomei. A Matteo il benvenuto dell’Ascoli Calcio e l’augurio di vivere in bianconero nuove e prestigiose soddisfazioni. Il centrocampista vestirà la maglia numero 27”