Giornale di Sicilia: “Palermo, non solo Ranocchia: per Barba e Gyasi la sfida con l’Empoli profuma di amarcord”

La trasferta di Empoli avrà un significato particolare per diversi giocatori del Palermo. Non soltanto per Filippo Ranocchia: anche Federico Barba ed Emmanuel Gyasi hanno infatti vissuto una parte importante della propria carriera con la maglia della formazione toscana. Un passato che renderà ancora più speciale la gara di sabato pomeriggio.

Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Barba ha giocato a Empoli dal 2013 al 2017, fatta eccezione per una parentesi di sei mesi allo Stoccarda nel 2016. Arrivato in Toscana appena ventenne, il difensore fu tra i protagonisti della squadra allenata da Maurizio Sarri che conquistò la promozione in Serie A, chiudendo il campionato alle spalle proprio del Palermo.





Nella stagione successiva Barba raccolse 18 presenze e realizzò due reti, mentre con Marco Giampaolo trovò maggiore continuità da titolare prima del trasferimento in Germania. Tornato a Empoli, disputò un’altra stagione in Toscana, conclusasi però con la retrocessione in Serie B. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea dunque come quello di sabato sarà un ritorno dal forte sapore personale per il difensore rosanero.

Più breve, ma numericamente più ricca, l’esperienza empolese di Gyasi. L’esterno ha totalizzato 77 presenze contro le 57 di Barba ed è stato praticamente un titolare fisso sia nel 2023/24 sia nel 2024/25, mettendo a segno complessivamente tre reti. Anche la sua avventura, però, si è chiusa con una retrocessione tra i cadetti. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, dopo il trasferimento al Palermo Gyasi non è ancora riuscito a esprimersi con continuità.

Curiosamente, uno dei momenti migliori dell’esterno in rosanero è arrivato proprio contro l’Empoli: nella sfida giocata al Barbera nella scorsa stagione, da una sua conclusione nacque l’autogol di Fulignati che valse il momentaneo 1-1, prima del definitivo successo del Palermo per 3-2.

Sul fronte opposto, invece, c’è un solo calciatore dell’Empoli con trascorsi in rosanero: Niccolò Corrado. Il giocatore vestì la maglia del Palermo nella stagione 2020/21, ma una lunga serie di problemi fisici gli consentì di collezionare appena sette presenze. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia ricostruisce così gli incroci e gli ex di una partita che, oltre ai punti in palio, porterà con sé diversi ricordi personali.