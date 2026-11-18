La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficializzato il programma delle gare dalla 21ª alla 23ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. Attraverso il Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 novembre 2026, sono state rese note le date e gli orari delle partite in calendario dal 15 al 31 gennaio 2027.

Per il Palermo di Filippo Inzaghi sono previsti due impegni casalinghi e una trasferta. I rosanero ospiteranno il Pisa sabato 16 gennaio alle ore 19:30, affronteranno il Südtirol in trasferta sabato 23 gennaio alle ore 15:00 e torneranno al Barbera sabato 30 gennaio per la sfida contro l’Arezzo, con calcio d’inizio alle ore 19:30.





Tre appuntamenti che caratterizzeranno la seconda parte del mese di gennaio, in una fase importante della stagione.

Serie B, 21ª giornata: Palermo-Pisa sabato 16 gennaio alle 19:30

La 21ª giornata prenderà il via venerdì 15 gennaio con l’anticipo tra Sampdoria e Mantova.

Il Palermo scenderà in campo sabato 16 gennaio alle ore 19:30, quando ospiterà il Pisa allo stadio Renzo Barbera.

Venerdì 15 gennaio 2027

Ore 20:30 – Sampdoria-Mantova

Sabato 16 gennaio 2027

Ore 15:00 – Ascoli-Südtirol

Ore 15:00 – Avellino-Virtus Entella

Ore 15:00 – Benevento-Arezzo

Ore 15:00 – Carrarese-Padova

Ore 15:00 – Empoli-Modena

Ore 17:15 – Catanzaro-Cesena

Ore 19:30 – Palermo-Pisa

Domenica 17 gennaio 2027

Ore 15:00 – Hellas Verona-Juve Stabia

Ore 17:15 – Cremonese-LR Vicenza

Serie B, 22ª giornata: Südtirol-Palermo sabato 23 gennaio alle 15:00

La settimana successiva il Palermo sarà impegnato in trasferta contro il Südtirol.

La gara è stata programmata per sabato 23 gennaio alle ore 15:00, in contemporanea con altre quattro partite.

Ad aprire il turno sarà Cesena-Benevento, in programma venerdì 22 gennaio alle ore 20:30.

Venerdì 22 gennaio 2027

Ore 20:30 – Cesena-Benevento

Sabato 23 gennaio 2027

Ore 15:00 – Juve Stabia-Cremonese

Ore 15:00 – Mantova-Avellino

Ore 15:00 – Modena-Carrarese

Ore 15:00 – Padova-Catanzaro

Ore 15:00 – Südtirol-Palermo

Ore 17:15 – Pisa-Hellas Verona

Ore 19:30 – Virtus Entella-Sampdoria

Domenica 24 gennaio 2027

Ore 15:00 – LR Vicenza-Ascoli

Ore 17:15 – Arezzo-Empoli

Serie B, 23ª giornata: Palermo-Arezzo sabato 30 gennaio alle 19:30

Il terzo appuntamento ufficializzato dalla Lega Serie B vedrà il Palermo tornare davanti al proprio pubblico.

Sabato 30 gennaio i rosanero affronteranno l’Arezzo allo stadio Renzo Barbera, con calcio d’inizio fissato alle ore 19:30.

La 23ª giornata si aprirà venerdì 29 gennaio con Hellas Verona-Modena e si concluderà domenica 31 gennaio con Catanzaro-Juve Stabia.

Venerdì 29 gennaio 2027

Ore 20:30 – Hellas Verona-Modena

Sabato 30 gennaio 2027

Ore 15:00 – Ascoli-Padova

Ore 15:00 – Avellino-Cesena

Ore 15:00 – Carrarese-LR Vicenza

Ore 15:00 – Empoli-Mantova

Ore 15:00 – Virtus Entella-Südtirol

Ore 17:15 – Cremonese-Pisa

Ore 19:30 – Palermo-Arezzo

Domenica 31 gennaio 2027

Ore 15:00 – Benevento-Sampdoria

Ore 17:15 – Catanzaro-Juve Stabia

Palermo, due gare al Barbera e una trasferta a gennaio

Il calendario ufficializzato dalla Lega Serie B prevede dunque tre partite per il Palermo nell’arco di quindici giorni.

La formazione di Inzaghi aprirà questa fase ospitando il Pisa, per poi affrontare il Südtirol in trasferta e chiudere il mese di gennaio davanti ai propri tifosi contro l’Arezzo.

Le tre gare si disputeranno tutte di sabato, con due appuntamenti serali alle ore 19:30 e uno pomeridiano alle ore 15:00.

Il programma è stato ufficializzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B attraverso il Comunicato Ufficiale n. 63, pubblicato il 18 novembre 2026 e firmato dal presidente Paolo Bedin.