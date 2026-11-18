Serie B, ufficiali date e orari dalla 21ª alla 23ª giornata: il Palermo sfida Pisa, Südtirol e Arezzo. Il programma completo
La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficializzato il programma delle gare dalla 21ª alla 23ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. Attraverso il Comunicato Ufficiale n. 63 del 18 novembre 2026, sono state rese note le date e gli orari delle partite in calendario dal 15 al 31 gennaio 2027.
Per il Palermo di Filippo Inzaghi sono previsti due impegni casalinghi e una trasferta. I rosanero ospiteranno il Pisa sabato 16 gennaio alle ore 19:30, affronteranno il Südtirol in trasferta sabato 23 gennaio alle ore 15:00 e torneranno al Barbera sabato 30 gennaio per la sfida contro l’Arezzo, con calcio d’inizio alle ore 19:30.
Tre appuntamenti che caratterizzeranno la seconda parte del mese di gennaio, in una fase importante della stagione.
Serie B, 21ª giornata: Palermo-Pisa sabato 16 gennaio alle 19:30
La 21ª giornata prenderà il via venerdì 15 gennaio con l’anticipo tra Sampdoria e Mantova.
Il Palermo scenderà in campo sabato 16 gennaio alle ore 19:30, quando ospiterà il Pisa allo stadio Renzo Barbera.
Venerdì 15 gennaio 2027
- Ore 20:30 – Sampdoria-Mantova
Sabato 16 gennaio 2027
- Ore 15:00 – Ascoli-Südtirol
- Ore 15:00 – Avellino-Virtus Entella
- Ore 15:00 – Benevento-Arezzo
- Ore 15:00 – Carrarese-Padova
- Ore 15:00 – Empoli-Modena
- Ore 17:15 – Catanzaro-Cesena
- Ore 19:30 – Palermo-Pisa
Domenica 17 gennaio 2027
- Ore 15:00 – Hellas Verona-Juve Stabia
- Ore 17:15 – Cremonese-LR Vicenza
Serie B, 22ª giornata: Südtirol-Palermo sabato 23 gennaio alle 15:00
La settimana successiva il Palermo sarà impegnato in trasferta contro il Südtirol.
La gara è stata programmata per sabato 23 gennaio alle ore 15:00, in contemporanea con altre quattro partite.
Ad aprire il turno sarà Cesena-Benevento, in programma venerdì 22 gennaio alle ore 20:30.
Venerdì 22 gennaio 2027
- Ore 20:30 – Cesena-Benevento
Sabato 23 gennaio 2027
- Ore 15:00 – Juve Stabia-Cremonese
- Ore 15:00 – Mantova-Avellino
- Ore 15:00 – Modena-Carrarese
- Ore 15:00 – Padova-Catanzaro
- Ore 15:00 – Südtirol-Palermo
- Ore 17:15 – Pisa-Hellas Verona
- Ore 19:30 – Virtus Entella-Sampdoria
Domenica 24 gennaio 2027
- Ore 15:00 – LR Vicenza-Ascoli
- Ore 17:15 – Arezzo-Empoli
Serie B, 23ª giornata: Palermo-Arezzo sabato 30 gennaio alle 19:30
Il terzo appuntamento ufficializzato dalla Lega Serie B vedrà il Palermo tornare davanti al proprio pubblico.
Sabato 30 gennaio i rosanero affronteranno l’Arezzo allo stadio Renzo Barbera, con calcio d’inizio fissato alle ore 19:30.
La 23ª giornata si aprirà venerdì 29 gennaio con Hellas Verona-Modena e si concluderà domenica 31 gennaio con Catanzaro-Juve Stabia.
Venerdì 29 gennaio 2027
- Ore 20:30 – Hellas Verona-Modena
Sabato 30 gennaio 2027
- Ore 15:00 – Ascoli-Padova
- Ore 15:00 – Avellino-Cesena
- Ore 15:00 – Carrarese-LR Vicenza
- Ore 15:00 – Empoli-Mantova
- Ore 15:00 – Virtus Entella-Südtirol
- Ore 17:15 – Cremonese-Pisa
- Ore 19:30 – Palermo-Arezzo
Domenica 31 gennaio 2027
- Ore 15:00 – Benevento-Sampdoria
- Ore 17:15 – Catanzaro-Juve Stabia
Palermo, due gare al Barbera e una trasferta a gennaio
Il calendario ufficializzato dalla Lega Serie B prevede dunque tre partite per il Palermo nell’arco di quindici giorni.
La formazione di Inzaghi aprirà questa fase ospitando il Pisa, per poi affrontare il Südtirol in trasferta e chiudere il mese di gennaio davanti ai propri tifosi contro l’Arezzo.
Le tre gare si disputeranno tutte di sabato, con due appuntamenti serali alle ore 19:30 e uno pomeridiano alle ore 15:00.
Il programma è stato ufficializzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B attraverso il Comunicato Ufficiale n. 63, pubblicato il 18 novembre 2026 e firmato dal presidente Paolo Bedin.