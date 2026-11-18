Il Catanzaro cerca la svolta proprio contro il Palermo capolista. La squadra calabrese, ultima in classifica con appena sei punti, si prepara ad affrontare i rosanero nella dodicesima giornata di Serie B con l’obiettivo di interrompere un periodo particolarmente complicato. Michele Mignani, ex allenatore del Palermo, punta sui recuperi di alcuni elementi importanti e sulla spinta del pubblico del Ceravolo per provare a sorprendere la formazione di Filippo Inzaghi.

Come racconta Romana Monteverde sulle pagine di Tuttosport, nell’ambiente giallorosso continua a prevalere la convinzione che il Catanzaro abbia qualità superiori rispetto a quanto racconta l’attuale posizione in classifica.





Catanzaro ultimo, ma la società crede nella squadra

Il concetto è stato ribadito nelle ultime settimane dal presidente Noto, dal direttore sportivo Ciro Polito e dallo stesso Michele Mignani: il Catanzaro non sarebbe una squadra da ultimo posto.

Eppure i numeri descrivono una situazione difficile.

I calabresi hanno conquistato soltanto sei punti, frutto di una vittoria e tre pareggi. L’unico successo risale al 12 settembre, quando il Catanzaro superò la Carrarese.

La squadra ha risentito anche della profonda rivoluzione estiva, caratterizzata dalle partenze di Cissè, Liberali, Pontisso, Pompetti e Favasuli.

Al loro posto sono arrivati calciatori già abituati alla categoria e giovani da valorizzare, nel tentativo di proseguire il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

Come sottolinea Romana Monteverde su Tuttosport, la classifica non rispecchia le aspettative della società, che continua a credere nelle possibilità di risalita.

Catanzaro-Palermo, il precedente che alimenta le speranze giallorosse

La sfida contro il Palermo riporta alla memoria quanto accaduto nella passata stagione.

Anche allora il Catanzaro aveva incontrato numerose difficoltà nella fase iniziale del campionato.

Con Alberto Aquilani in panchina, i giallorossi avevano cominciato con sei pareggi consecutivi e due sconfitte, prima di conquistare tre vittorie entro l’undicesima giornata.

Il primo successo arrivò proprio contro il Palermo, battuto per 1-0 al Ceravolo.

Il precedente più recente è invece quello della semifinale playoff dello scorso maggio.

Il Catanzaro riuscì a imporsi per 3-0 nella gara d’andata, un risultato che il Palermo non riuscì a ribaltare nella sfida di ritorno al Barbera.

Due ricordi positivi ai quali i calabresi proveranno ad aggrapparsi per trovare fiducia in vista del confronto con la capolista imbattuta.

Mignani cerca la svolta: difesa più solida, attacco da migliorare

L’arrivo di Michele Mignani sulla panchina del Catanzaro non ha ancora prodotto la svolta attesa.

Nelle prime tre partite con il nuovo allenatore sono arrivati due pareggi e una sconfitta, quest’ultima sul campo del Cesena.

Qualche miglioramento, tuttavia, è stato registrato nella fase difensiva.

Il Catanzaro resta la seconda squadra più battuta del campionato, con 23 reti subite, ma nelle ultime uscite ha mostrato maggiore attenzione e compattezza.

Secondo l’analisi di Romana Monteverde su Tuttosport, il problema principale riguarda adesso la produzione offensiva.

Con appena 11 gol realizzati, i giallorossi hanno il terzo attacco meno prolifico della Serie B, davanti soltanto ad Arezzo e Carrarese.

Per risalire la classifica sarà quindi necessario ritrovare maggiore incisività negli ultimi metri.

Catanzaro-Palermo, Mignani ritrova Pecorino e aspetta Di Francesco

In vista della sfida contro il Palermo, arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria.

Mignani, tornato a dirigere gli allenamenti dopo aver partecipato lunedì sera alla cerimonia della Panchina d’Oro a Coverciano, dovrebbe recuperare anche Di Francesco.

Il tecnico ha già ritrovato Pecorino, che ha sfruttato la sosta per le Nazionali per recuperare dall’infortunio al ginocchio sinistro riportato contro il Verona.

Due possibili rientri che potrebbero aumentare le alternative offensive a disposizione dell’allenatore.

Il Catanzaro ha inoltre bisogno di ritrovare il miglior Pietro Iemmello, punto di riferimento dell’attacco giallorosso.

Mignani si aspetta un contributo importante anche da Koffi, Pafundi e Alesi, chiamati a garantire maggiore qualità e imprevedibilità nella manovra.

Catanzaro-Palermo, biglietti di curva a 5 euro

La società calabrese punta anche sul sostegno del pubblico per provare a invertire la rotta.

Come riferisce Romana Monteverde su Tuttosport, il Catanzaro ha deciso di promuovere un’iniziativa per favorire la presenza dei tifosi nelle prossime due gare casalinghe.

Per gli incontri contro Palermo e Avellino, i biglietti di curva saranno disponibili al prezzo di 5 euro.

L’obiettivo è richiamare il maggior numero possibile di sostenitori al Ceravolo, creando un ambiente capace di sostenere la squadra in un momento delicato.

Il Catanzaro proverà dunque a sfruttare il fattore campo e i recuperi di alcuni giocatori importanti per mettere in difficoltà il Palermo. Per Inzaghi, invece, sarà fondamentale evitare le insidie di una trasferta contro un avversario che cerca punti per abbandonare l’ultimo posto.