Sei mesi e un giorno dopo, il Palermo torna allo stadio Ceravolo di Catanzaro, teatro di una delle sconfitte più amare della scorsa stagione. Il 3-0 subito nell’andata delle semifinali playoff compromise il sogno promozione della squadra di Filippo Inzaghi. Sabato i rosanero ritroveranno i calabresi in una situazione di classifica profondamente diversa, ma con il ricordo di quella partita ancora vivo.

Come racconta Valerio Tripi sulle pagine di Repubblica Palermo, il Palermo si presenta questa volta da capolista, con 21 punti di vantaggio sul Catanzaro, ultimo in classifica a quota sei. Un divario che rende i siciliani favoriti, ma che non elimina le insidie di una trasferta storicamente complicata.





Catanzaro-Palermo, il ricordo del 3-0 nei playoff

Il 17 maggio scorso il Palermo arrivò al Ceravolo con i favori del pronostico. La squadra di Inzaghi aveva chiuso la stagione regolare al quarto posto, con 13 punti di vantaggio sul Catanzaro, qualificandosi direttamente alle semifinali playoff.

I calabresi, allenati allora da Alberto Aquilani, avevano invece concluso al quinto posto e superato l’Avellino per 3-0 nel turno preliminare.

La gara d’andata si trasformò però in un incubo per i rosanero.

Dopo appena 47 secondi Pietro Iemmello portò avanti il Catanzaro con un colpo di testa su cross di Tommaso Cassandro, oggi calciatore del Palermo.

Al quarto d’ora arrivò il raddoppio dello stesso Iemmello, mentre al 41′ Mattia Liberali firmò il definitivo 3-0.

Come ricorda Valerio Tripi su Repubblica Palermo, la vittoria per 2-0 ottenuta dai rosanero nella gara di ritorno del 20 maggio al Barbera non fu sufficiente per ribaltare il risultato complessivo.

Il Catanzaro conquistò così l’accesso alla finale playoff, nella quale venne successivamente eliminato dal Monza.

Palermo capolista, Catanzaro ultimo: sei mesi dopo è cambiato tutto

Il confronto di sabato presenta alcune analogie con quello della scorsa primavera, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di favorita attribuito alla formazione rosanero.

La situazione di classifica, tuttavia, è completamente differente.

Il Palermo guida il campionato con 21 punti di vantaggio sul Catanzaro, che occupa l’ultima posizione con appena sei punti.

I calabresi hanno attraversato una profonda trasformazione rispetto alla squadra protagonista dei playoff, perdendo diversi elementi importanti e cambiando anche la guida tecnica.

Al posto di Aquilani, a inizio stagione, era arrivato Giorgio Gorgone, successivamente sostituito da Michele Mignani alla fine di ottobre.

Per l’ex allenatore del Palermo, quella contro i rosanero sarà la quarta partita sulla panchina giallorossa, dopo aver raccolto due pareggi e una sconfitta.

Secondo l’analisi di Valerio Tripi su Repubblica Palermo, per Inzaghi si tratta della classica partita-trappola: il Palermo dispone di una rosa ulteriormente rinforzata, ma dovrà evitare di sottovalutare un avversario in difficoltà e alla ricerca di punti.

La rissa al Barbera e i Daspo dopo la semifinale

Il doppio confronto playoff della scorsa stagione lasciò anche strascichi fuori dal campo.

Durante la partita di ritorno del 20 maggio al Barbera si verificò una violenta rissa in tribuna che coinvolse la delegazione del Catanzaro, compresi il direttore sportivo Ciro Polito e alcuni suoi familiari.

In seguito agli accertamenti della Questura di Palermo furono emessi otto Daspo.

Tra i destinatari dei provvedimenti figuravano il figlio del direttore sportivo, Vincenzo, destinatario di un Daspo di due anni, e la moglie Arianna Letizia e la figlia Alessia, entrambe raggiunte da un provvedimento di un anno.

Gli altri quattro Daspo riguardarono due steward e due tifosi rosanero.

L’episodio provocò tensioni anche tra le società, con accuse rivolte dai dirigenti del Catanzaro a quelli del Palermo e una successiva nota ufficiale del club siciliano.

Il chiarimento tra le dirigenze arrivò successivamente durante una riunione in federazione, contribuendo a ristabilire rapporti sereni.

Palermo, Inzaghi torna a dirigere l’allenamento

Intanto, in vista della trasferta in Calabria, Filippo Inzaghi è tornato a guidare personalmente gli allenamenti dopo alcuni giorni di riposo necessari per recuperare da alcuni acciacchi.

La squadra ha svolto inizialmente un lavoro di forza in palestra, proseguendo poi con esercitazioni dedicate alla tattica difensiva e partitelle cinque contro cinque.

Come riferisce Valerio Tripi su Repubblica Palermo, non hanno lavorato con il gruppo Antonio Palumbo e Federico Barba, mentre Gabriel Strefezza ha alternato esercitazioni con i compagni e lavoro differenziato.

L’esterno brasiliano prosegue il proprio percorso di recupero dopo circa due mesi di assenza e punta a tornare presto tra i disponibili.

Strefezza: «Il campo mi è mancato tanto»

Intervistato dalla Rai, Strefezza ha raccontato le sensazioni provate dopo il lungo periodo lontano dal terreno di gioco.

«Il campo mi è mancato tanto in questi due mesi, è stata dura, ma adesso sto bene. Mazzitelli ha fatto bene, a lui è servito per entrare in forma, quando riprenderò il mio posto mancherà poco e giocheremo insieme».

Il suo ritorno comporterà una nuova modifica alla lista dei calciatori utilizzabili, nella quale Luca Mazzitelli aveva preso temporaneamente il suo posto.

Inzaghi valuterà le condizioni del brasiliano nei prossimi allenamenti, mentre la squadra continuerà a preparare la trasferta contro il Catanzaro.

Sei mesi dopo la delusione dei playoff, il Palermo torna dunque al Ceravolo con ambizioni differenti: non più per inseguire una rimonta, ma per difendere il primato e proseguire il proprio cammino verso la Serie A.