Nuova avventura in panchina per Giovanni Tedesco. L’ex centrocampista e allenatore del Palermo è ufficialmente il nuovo tecnico della Polisportiva Pietralunghese, formazione impegnata nel campionato di Serie D. Il club rossoblù ha annunciato l’accordo con il tecnico palermitano, chiamato a guidare la squadra dopo la risoluzione consensuale del rapporto con Luca Pierotti.

La trattativa è stata conclusa dal presidente Gianfranco Grassini e dal patron Giuliano Martinelli, che hanno deciso di affidare la guida tecnica a un allenatore con una lunga esperienza nel calcio italiano e internazionale.





Tedesco sarà presentato ufficialmente alla stampa mercoledì 18 novembre, alle ore 11.30, nella sede della Giuliano Tartufi a Pietralunga. Il debutto sulla nuova panchina è previsto domenica, in occasione della trasferta contro il Termoli.

Giovanni Tedesco, dal Palermo alla nuova esperienza in Serie D

Nato a Palermo e cresciuto nel quartiere Pallavicino, Giovanni Tedesco ha costruito una carriera importante sia da calciatore sia da allenatore. Fratello degli ex calciatori Giacomo e Salvatore, è stato un centrocampista di grande temperamento, apprezzato per la capacità di inserimento e per le qualità nel gioco aereo.

Dopo gli inizi alla Reggina, ha vestito le maglie di Fiorentina, Foggia, Salernitana, Perugia e Genoa, prima di realizzare il sogno di giocare nella squadra della propria città.

Il 31 gennaio 2006, infatti, Tedesco approda al Palermo, contribuendo al percorso dei rosanero in Serie A e nelle competizioni europee.

La sua esperienza siciliana prosegue fino al 2010, quando decide di appendere gli scarpini al chiodo dopo una carriera caratterizzata da 258 presenze e 34 reti in Serie A, oltre a 205 partite e 18 gol in Serie B.

Tra i momenti più significativi della sua carriera figura anche la conquista della Coppa Intertoto UEFA con il Perugia nel 2003, quando realizza una rete nella finale di ritorno contro il Wolfsburg.

Palermo, Tedesco anche allenatore della prima squadra

Il rapporto tra Giovanni Tedesco e il Palermo non si è concluso con il ritiro dal calcio giocato.

Nel luglio 2010 l’ex centrocampista assume infatti l’incarico di team manager del club rosanero, per poi iniziare la propria carriera in panchina nel settembre 2011 alla guida degli Allievi.

Dopo una parentesi al Foligno, torna a Palermo nel 2013, entrando nei quadri dirigenziali al fianco di Giorgio Perinetti.

Nel gennaio 2016 arriva anche l’esperienza alla guida della prima squadra rosanero, in attesa del tesseramento di Guillermo Barros Schelotto. Successivamente rimane nello staff tecnico dei diversi allenatori che si alternano sulla panchina del Palermo fino al termine della stagione.

Un percorso che lo ha visto ricoprire diversi ruoli all’interno della società siciliana, prima di proseguire la propria carriera all’estero.

Le esperienze internazionali tra Malta, Emirati e Qatar

La carriera da allenatore di Tedesco si è sviluppata soprattutto fuori dall’Italia.

Nel 2014 assume la guida del Floriana, formazione maltese allora presieduta da Riccardo Gaucci. Successivamente passa al Birkirkara, con cui affronta il West Ham nei preliminari di Europa League.

Torna poi al Floriana e, nelle stagioni successive, guida diverse società del campionato maltese, tra cui Ħamrun Spartans, Gżira United, Valletta, Sirens e St. Lucia.

Particolarmente significativa l’esperienza allo Gżira United, con cui nel 2019 conquista una storica qualificazione europea eliminando l’Hajduk Spalato.

Con il Birkirkara ottiene invece il secondo posto in campionato e conquista la Coppa di Malta nella stagione 2022/23.

Nel curriculum figurano anche esperienze negli Emirati Arabi Uniti, sulle panchine di Al-Bataeh e Ras Al Khaimah, e in Qatar con l’Al-Mesaimeer.

Perugia, dalla salvezza alla nuova sfida con la Pietralunghese

Prima dell’accordo con la Pietralunghese, Tedesco aveva guidato il Perugia nel campionato di Serie C.

Chiamato nell’ottobre 2025 con la squadra penultima in classifica e appena tre punti conquistati, il tecnico era riuscito a condurre gli umbri alla salvezza nell’ultima giornata.

Il rapporto con il club biancorosso si era poi concluso nell’agosto 2026, in seguito a un cambio societario.

Adesso per l’ex Palermo arriva una nuova opportunità alla guida della Pietralunghese, società impegnata nel suo primo campionato di Serie D.

La presentazione ufficiale di mercoledì rappresenterà il primo appuntamento pubblico del tecnico con la nuova realtà, mentre domenica arriverà subito il debutto sul campo del Termoli.

Per Giovanni Tedesco comincia dunque un nuovo capitolo della propria carriera, con l’obiettivo di mettere la sua esperienza al servizio della formazione rossoblù.