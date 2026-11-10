Trapani, stop allo sgombero dello stadio: il TAR accoglie la richiesta urgente della società

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Valerio Antonini non le manda a dire al Taranto - ILovePalermoCalcio.com (Screenshot video YouTube)

Il Trapani Calcio ottiene la sospensione dello sgombero dello stadio. Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha accolto, attraverso un decreto monocratico d’urgenza, la richiesta cautelare avanzata dal F.C. Trapani 1905 contro il Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Il provvedimento impedisce, almeno temporaneamente, l’esecuzione dell’ordine con cui l’amministrazione aveva imposto al club del presidente Valerio Antonini di liberare i locali dell’impianto entro il 10 novembre 2026.


Una decisione particolarmente importante per la società granata, impegnata nell’organizzazione della prossima partita casalinga, in calendario domenica 15 novembre.

La scadenza della concessione e l’ordine di sgombero

All’origine della controversia c’è la concessione dello stadio, scaduta il 27 febbraio 2026.

Il 6 novembre il Libero Consorzio Comunale di Trapani aveva adottato una determinazione dirigenziale con cui, prendendo atto della scadenza del rapporto concessorio e di una sentenza del Tribunale di Trapani, aveva ordinato alla società di lasciare i locali entro quattro giorni.

Un termine particolarmente ravvicinato che ha spinto il club a rivolgersi immediatamente alla giustizia amministrativa.

Il ricorso è stato presentato attraverso gli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Roberta Maria Grazia Chianetta, incaricati di tutelare gli interessi della società granata.

Il TAR riconosce l’eccezionale urgenza

A esaminare la richiesta è stato il presidente del TAR Sicilia, Salvatore Veneziano, che ha ritenuto sussistenti le condizioni per un intervento immediato.

Nella motivazione del decreto si fa riferimento a un «caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso».

Due gli elementi che hanno assunto particolare rilevanza: l’imminenza dello sgombero e la partita interna già fissata per il 15 novembre.

L’esecuzione immediata dell’ordine avrebbe infatti potuto creare difficoltà all’organizzazione delle attività sportive e allo svolgimento dell’incontro di campionato.

Da qui la decisione di sospendere il provvedimento amministrativo contestato.

Trapani, la partita del 15 novembre al centro della decisione

La vicinanza dell’appuntamento sportivo ha avuto un peso significativo nella valutazione del giudice amministrativo.

Secondo i legali del F.C. Trapani 1905, l’obbligo di lasciare i locali avrebbe rischiato di compromettere la continuità operativa del club proprio alla vigilia di un impegno ufficiale.

Con la sospensione dell’ordine di sgombero viene meno, nell’immediato, uno degli ostacoli che avrebbero potuto interferire con la preparazione della gara.

La misura cautelare è stata adottata anche per consentire il regolare svolgimento della partita, pur senza costituire di per sé una decisione definitiva sull’utilizzo dell’impianto.

Stadio Trapani, la questione resta aperta

Il pronunciamento del TAR segna un primo passaggio favorevole alla società presieduta da Antonini, ma non chiude la controversia con il Libero Consorzio Comunale.

Il decreto riguarda infatti la sospensione urgente degli effetti dell’atto amministrativo del 6 novembre e non risolve definitivamente le questioni legate alla scadenza della concessione.

Saranno i successivi sviluppi del procedimento a chiarire il quadro giuridico e amministrativo.

Per il momento, il Trapani evita lo sgombero fissato per il 10 novembre e può concentrarsi sulla prossima gara casalinga. Resta però da definire il futuro della gestione e dell’utilizzo dello stadio.

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