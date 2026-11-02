Gazzetta dello Sport: “Paura in Serie D, difensore perde conoscenza dopo uno scontro. Lo salva un guardalinee palermitano”

Momenti di grande paura durante Trastevere-Anzio, partita valida per la decima giornata del campionato di Serie D. Il difensore della formazione romana, Valerio Giordani, ha perso conoscenza in seguito a un violento scontro di gioco, rendendo necessario un intervento immediato dei soccorsi.

Decisiva la prontezza di un guardalinee palermitano, medico anestesista di professione, che è intervenuto tempestivamente sul terreno di gioco per prestare i primi soccorsi al calciatore, prima dell’arrivo del personale sanitario.





A ricostruire il drammatico episodio è la Gazzetta dello Sport, che riferisce anche le condizioni del difensore, fortunatamente dichiarato fuori pericolo.

Lo scontro al 43′ e l’intervento decisivo del palermitano

L’incidente si è verificato al 43′ del primo tempo, quando Giordani è rimasto coinvolto in un contrasto con Alessio Bartolotta, attaccante dell’Anzio.

I due calciatori si sono scontrati durante un’azione di gioco. Il difensore del Trastevere è caduto a terra, perdendo conoscenza.

Secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, l’assistente arbitrale palermitano ha compreso immediatamente la gravità della situazione ed è intervenuto per prestare soccorso.

Il protagonista dell’intervento è dunque un palermitano, che oltre a svolgere il ruolo di guardalinee esercita la professione di medico anestesista. La sua preparazione sanitaria si è rivelata particolarmente importante nei primi momenti successivi all’incidente.

L’assistente ha prestato le prime cure al calciatore prima dell’intervento dei sanitari del 118.

Giordani trasportato in ospedale: fratture al volto, ma è fuori pericolo

Dopo i primi soccorsi, Giordani ha ripreso conoscenza ed è stato trasferito all’ospedale San Camillo di Roma per gli accertamenti medici.

Gli esami hanno evidenziato alcune fratture al volto e un ematoma. La TAC è risultata negativa e, secondo le informazioni riportate, il calciatore è fuori pericolo.

La Gazzetta dello Sport riferisce anche della necessità di ulteriori valutazioni mediche per verificare le conseguenze del trauma nella zona del volto.

Trastevere-Anzio sospesa: le squadre decidono di non riprendere

L’episodio ha profondamente scosso i calciatori presenti sul terreno di gioco.

Dopo l’intervento dei soccorsi, il direttore di gara ha consultato i capitani delle due formazioni per valutare la possibilità di riprendere l’incontro.

Entrambe le squadre hanno manifestato la volontà di non proseguire, portando alla sospensione della partita.

Una decisione maturata in un clima di forte preoccupazione per le condizioni del difensore del Trastevere.

Il gesto del guardalinee palermitano e la vicinanza dei compagni

Come riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, in serata i compagni di squadra hanno raggiunto Giordani in ospedale per sincerarsi personalmente delle sue condizioni.

Un gesto di vicinanza dopo una giornata segnata dalla paura, ma conclusa con la notizia più importante: il difensore è cosciente e fuori pericolo.

Al centro della vicenda resta il tempestivo intervento del guardalinee palermitano, che grazie alle proprie competenze mediche ha potuto assistere immediatamente il calciatore in una situazione particolarmente delicata.

Un episodio che evidenzia quanto la presenza di persone preparate a gestire le emergenze possa essere determinante anche sui campi di calcio.