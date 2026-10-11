Serie D Girone I, doppio comando Reggina-Sambiase. L’Igea Virtus cade a Favara, il Siracusa cala il tris: risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
842367023_1082334627937365_2568466304039808906_n

La settima giornata di Serie D, Girone I, ridisegna gli equilibri della classifica e consegna un campionato sempre più combattuto. Reggina e Sambiase condividono il primato a quota 16 punti, mentre la Vibonese resta in scia dopo il pareggio ottenuto proprio contro gli amaranto. Tra i risultati più significativi spiccano la vittoria del Castrum Favara sulla Nuova Igea Virtus, il netto successo del Siracusa contro la Vigor Lamezia e il pesante 5-1 inflitto dalla Digiesse PraiaTortora al Modica. Restano ancora aperte le sfide Athletic Palermo-Licata e Gela-Milazzo, mentre Enna-Avola prenderà il via alle 18.30.

Reggina frenata, il Sambiase ne approfitta

La Reggina perde l’occasione di consolidare il proprio vantaggio in classifica. Gli amaranto non vanno oltre l’1-1 casalingo contro la Vibonese, che conquista un punto importante nello scontro diretto e sale a quota 14. Un risultato che mantiene entrambe le formazioni nelle posizioni di vertice, ma consente al Sambiase di completare l’aggancio.


La formazione giallorossa supera infatti il Trapani per 1-0 e raggiunge la Reggina a 16 punti. Un successo di misura, ma dal peso specifico notevole, che permette al Sambiase di confermarsi tra le protagoniste della stagione. Per i granata siciliani arriva invece un’altra battuta d’arresto: il Trapani resta a quota un punto, con la penalizzazione di cinque lunghezze che continua a incidere pesantemente sulla graduatoria.

Castrum Favara, vittoria pesante contro l’Igea Virtus

Il risultato che sorprende maggiormente arriva da Favara, dove il Castrum Favara riesce a imporsi per 3-2 sulla Nuova Igea Virtus. Tre punti fondamentali per i padroni di casa, che salgono a quota sette e trovano un successo prezioso nella corsa per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica.

Per la formazione di Barcellona Pozzo di Gotto si tratta invece di uno stop che pesa. L’Igea Virtus rimane ferma a 11 punti, perdendo terreno rispetto alle squadre che occupano le prime posizioni. Una sconfitta che interrompe la possibilità di dare continuità al proprio percorso e impone una riflessione in vista dei prossimi impegni.

Siracusa, risposta convincente. Modica travolto in Calabria

Sorride il Siracusa, che davanti al proprio pubblico supera la Vigor Lamezia con un netto 3-0. Gli azzurri conquistano una vittoria importante e raggiungono quota sette punti in classifica, nonostante la penalizzazione di sette lunghezze. Un risultato che permette agli aretusei di guadagnare terreno e di guardare con maggiore fiducia al prosieguo del campionato.

Giornata da dimenticare, invece, per il Modica. I rossoblù incassano cinque reti sul campo della Digiesse PraiaTortora, uscendo sconfitti per 5-1. La formazione calabrese sale a 12 punti e si inserisce nelle posizioni immediatamente successive al gruppo di testa, mentre il Modica rimane fermo a sette.

A Ragusa, intanto, termina 1-1 la sfida contro la Nissa. I padroni di casa salgono a tre punti e restano alla ricerca della prima vittoria stagionale. La formazione nissena raggiunge invece quota nove, mantenendosi nella parte centrale della graduatoria.

Athletic Palermo e Gela, risultati ancora provvisori. Enna attesa dall’Avola

Il programma della settima giornata non è ancora completo. Nelle due partite iniziate alle 16, l’Athletic Club Palermo sta pareggiando 1-1 contro il Licata, mentre il confronto tra Gela e Milazzo è fermo sullo 0-0.

Due risultati ancora in evoluzione, che potrebbero incidere soprattutto sulle posizioni centrali della classifica. L’Athletic Palermo, con il pareggio momentaneo, sale a nove punti, mentre il Milazzo raggiunge provvisoriamente quota dieci.

A completare il turno sarà Enna-Avola, in programma alle 18.30. I gialloverdi, ultimi con un solo punto conquistato nelle prime sei giornate, cercano una vittoria per provare a invertire la rotta. L’Avola, invece, si presenta all’appuntamento con 12 punti e la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni.

Serie D Girone I, tutti i risultati della settima giornata

Partita Risultato Stato
Castrum Favara-Nuova Igea Virtus 3-2 Finale
Digiesse PraiaTortora-Modica 5-1 Finale
Ragusa-Nissa 1-1 Finale
Reggina-Vibonese 1-1 Finale
Sambiase-Trapani 1-0 Finale
Siracusa-Vigor Lamezia 3-0 Finale
Athletic Palermo-Licata 1-1 In corso
Gela-Milazzo 0-0 In corso
Enna-Avola Ore 18.30

Classifica Serie D Girone I aggiornata

Pos. Squadra Punti Gare
1 Reggina 16 7
2 Sambiase 16 7
3 Vibonese 14 7
4 Digiesse PraiaTortora 12 7
5 Licata 12 7
6 Avola 12 6
7 Nuova Igea Virtus 11 7
8 Milazzo 10 7
9 Athletic Palermo 9 7
10 Nissa 9 7
11 Siracusa (-7) 7 7
12 Castrum Favara 7 7
13 Modica 7 7
14 Gela (-1) 5 7
15 Vigor Lamezia 5 7
16 Ragusa 3 7
17 Trapani (-5) 1 7
18 Enna 1 6

Classifica provvisoria basata sui risultati disponibili alle 17.08 dell’11 ottobre 2026. Athletic Palermo-Licata e Gela-Milazzo sono ancora in corso, mentre Enna-Avola deve iniziare. Penalizzazioni già applicate.

Altre notizie

Miccoli Match (118) miccoli

Miccoli-Imolese, primo contatto ufficiale: l’ex Palermo in corsa per il ruolo di direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
Miccoli Match (46)

Corriere Romagna: “Miccoli può ripartire dall’Imolese: l’ex Palermo in lizza per il ruolo di direttore sportivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2026
Screenshot 2026-10-04 171145

Serie D Girone I, cade la Reggina: colpo Trapani a Capaci. Vibonese e Sambiase inseguono

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2026
bova

Athletic Club Palermo, Bova: «Siamo una squadra forte, dobbiamo credere in noi stessi»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
marino

Athletic Club Palermo, Marino: «Grandissima vittoria, il campionato quest’anno è più difficile»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
da2d8bd5-0aff-4d66-9975-4c3243a2007c

Serie D, l’Athletic Palermo torna al successo: Milazzo travolto 3-0 nel finale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
825278395_2070275886940324_997192845760120914_n

Serie D, risultati e classifica: Reggina in fuga, colpo Trapani a Ragusa. Avola avanti a Favara

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2026
Screenshot 2026-09-26 164312

Athletic Palermo, Ferazzoli chiama il riscatto: «Col Milazzo sarà una partita da combattimento»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2026
Curva_locali_stadio_Trapani

Trapani, caos allenamenti: sospesi i membri dello staff Mazzola e Spataro dopo il “no” al rientro in città

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 22, 2026
perinetti

R Star Palermo Football Meeting, Perinetti: «Baccin ha dimostrato di valere l’Inter. Corvino tra i pochi ad avere autonomia»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2026
1eacc1e5-298f-4137-9086-741743b2c13f

Athletic Palermo, ko a Vibo: la Vibonese passa 3-0 nella ripresa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2026
799525867_1090218893988841_81248116233146012_n

Serie D Girone I, Nissa e Sambiase comandano. Milazzo corsaro, Athletic Palermo frenato dal PraiaTortora

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026

Ultimissime

842367023_1082334627937365_2568466304039808906_n

Serie D Girone I, doppio comando Reggina-Sambiase. L’Igea Virtus cade a Favara, il Siracusa cala il tris: risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
843324390_1349867210422064_5069965436388135861_n

Serie B, Mantova espugna Catanzaro 3-1 e vola a -2 dal Palermo: sabato lo scontro diretto con i rosanero. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
840923441_1513584024123423_6094487909253804223_n

Serie B, Mantova avanti 2-0 a Catanzaro: lombardi virtualmente a -2 dal Palermo. La classifica live aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (83) fortin

Empoli-Palermo 2-4. Fortin festeggia sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
Screenshot 2026-10-11 144654

Empoli-Palermo, regalo speciale per l’ex rosanero Pelagotti: riceve la maglia di Perin (FOTO)

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026