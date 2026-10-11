Serie D Girone I, doppio comando Reggina-Sambiase. L’Igea Virtus cade a Favara, il Siracusa cala il tris: risultati e classifica

La settima giornata di Serie D, Girone I, ridisegna gli equilibri della classifica e consegna un campionato sempre più combattuto. Reggina e Sambiase condividono il primato a quota 16 punti, mentre la Vibonese resta in scia dopo il pareggio ottenuto proprio contro gli amaranto. Tra i risultati più significativi spiccano la vittoria del Castrum Favara sulla Nuova Igea Virtus, il netto successo del Siracusa contro la Vigor Lamezia e il pesante 5-1 inflitto dalla Digiesse PraiaTortora al Modica. Restano ancora aperte le sfide Athletic Palermo-Licata e Gela-Milazzo, mentre Enna-Avola prenderà il via alle 18.30.

Reggina frenata, il Sambiase ne approfitta

La Reggina perde l’occasione di consolidare il proprio vantaggio in classifica. Gli amaranto non vanno oltre l’1-1 casalingo contro la Vibonese, che conquista un punto importante nello scontro diretto e sale a quota 14. Un risultato che mantiene entrambe le formazioni nelle posizioni di vertice, ma consente al Sambiase di completare l’aggancio.





La formazione giallorossa supera infatti il Trapani per 1-0 e raggiunge la Reggina a 16 punti. Un successo di misura, ma dal peso specifico notevole, che permette al Sambiase di confermarsi tra le protagoniste della stagione. Per i granata siciliani arriva invece un’altra battuta d’arresto: il Trapani resta a quota un punto, con la penalizzazione di cinque lunghezze che continua a incidere pesantemente sulla graduatoria.

Castrum Favara, vittoria pesante contro l’Igea Virtus

Il risultato che sorprende maggiormente arriva da Favara, dove il Castrum Favara riesce a imporsi per 3-2 sulla Nuova Igea Virtus. Tre punti fondamentali per i padroni di casa, che salgono a quota sette e trovano un successo prezioso nella corsa per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica.

Per la formazione di Barcellona Pozzo di Gotto si tratta invece di uno stop che pesa. L’Igea Virtus rimane ferma a 11 punti, perdendo terreno rispetto alle squadre che occupano le prime posizioni. Una sconfitta che interrompe la possibilità di dare continuità al proprio percorso e impone una riflessione in vista dei prossimi impegni.

Siracusa, risposta convincente. Modica travolto in Calabria

Sorride il Siracusa, che davanti al proprio pubblico supera la Vigor Lamezia con un netto 3-0. Gli azzurri conquistano una vittoria importante e raggiungono quota sette punti in classifica, nonostante la penalizzazione di sette lunghezze. Un risultato che permette agli aretusei di guadagnare terreno e di guardare con maggiore fiducia al prosieguo del campionato.

Giornata da dimenticare, invece, per il Modica. I rossoblù incassano cinque reti sul campo della Digiesse PraiaTortora, uscendo sconfitti per 5-1. La formazione calabrese sale a 12 punti e si inserisce nelle posizioni immediatamente successive al gruppo di testa, mentre il Modica rimane fermo a sette.

A Ragusa, intanto, termina 1-1 la sfida contro la Nissa. I padroni di casa salgono a tre punti e restano alla ricerca della prima vittoria stagionale. La formazione nissena raggiunge invece quota nove, mantenendosi nella parte centrale della graduatoria.

Athletic Palermo e Gela, risultati ancora provvisori. Enna attesa dall’Avola

Il programma della settima giornata non è ancora completo. Nelle due partite iniziate alle 16, l’Athletic Club Palermo sta pareggiando 1-1 contro il Licata, mentre il confronto tra Gela e Milazzo è fermo sullo 0-0.

Due risultati ancora in evoluzione, che potrebbero incidere soprattutto sulle posizioni centrali della classifica. L’Athletic Palermo, con il pareggio momentaneo, sale a nove punti, mentre il Milazzo raggiunge provvisoriamente quota dieci.

A completare il turno sarà Enna-Avola, in programma alle 18.30. I gialloverdi, ultimi con un solo punto conquistato nelle prime sei giornate, cercano una vittoria per provare a invertire la rotta. L’Avola, invece, si presenta all’appuntamento con 12 punti e la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni.

Serie D Girone I, tutti i risultati della settima giornata

Partita Risultato Stato Castrum Favara-Nuova Igea Virtus 3-2 Finale Digiesse PraiaTortora-Modica 5-1 Finale Ragusa-Nissa 1-1 Finale Reggina-Vibonese 1-1 Finale Sambiase-Trapani 1-0 Finale Siracusa-Vigor Lamezia 3-0 Finale Athletic Palermo-Licata 1-1 In corso Gela-Milazzo 0-0 In corso Enna-Avola — Ore 18.30

Classifica Serie D Girone I aggiornata

Pos. Squadra Punti Gare 1 Reggina 16 7 2 Sambiase 16 7 3 Vibonese 14 7 4 Digiesse PraiaTortora 12 7 5 Licata 12 7 6 Avola 12 6 7 Nuova Igea Virtus 11 7 8 Milazzo 10 7 9 Athletic Palermo 9 7 10 Nissa 9 7 11 Siracusa (-7) 7 7 12 Castrum Favara 7 7 13 Modica 7 7 14 Gela (-1) 5 7 15 Vigor Lamezia 5 7 16 Ragusa 3 7 17 Trapani (-5) 1 7 18 Enna 1 6

Classifica provvisoria basata sui risultati disponibili alle 17.08 dell’11 ottobre 2026. Athletic Palermo-Licata e Gela-Milazzo sono ancora in corso, mentre Enna-Avola deve iniziare. Penalizzazioni già applicate.