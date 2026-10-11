Serie B, Mantova espugna Catanzaro 3-1 e vola a -2 dal Palermo: sabato lo scontro diretto con i rosanero. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
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Il Mantova non si ferma e lancia la sfida al Palermo. La formazione allenata da Francesco Modesto espugna il Ceravolo superando 3-1 il Catanzaro nella sesta giornata del campionato di Serie B, conquistando la quarta vittoria stagionale e portandosi al secondo posto in classifica con 14 punti, a sole due lunghezze dai rosanero di Filippo Inzaghi. Una prestazione convincente quella dei lombardi, capaci di indirizzare la partita già nel primo tempo grazie alle reti di Tomasevic e Ruocco, prima di chiudere i conti nella ripresa con Bragantini. Inutile per i padroni di casa il gol di Antonini al 90′, che rende meno pesante il passivo ma non cambia l’esito dell’incontro. Il successo assume un significato ancora più importante considerando il prossimo appuntamento: sabato alle ore 17:15 è in programma Mantova-Palermo, scontro diretto tra le prime due formazioni della classifica.

Catanzaro-Mantova 1-3, Tomasevic e Ruocco indirizzano la partita


Il Mantova si presenta al Ceravolo con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di imbattibilità e dimostra fin dalle prime battute di voler prendere in mano la partita. La squadra di Modesto sviluppa una manovra offensiva efficace, affidandosi alla mobilità del tridente composto da Ilie, Ruocco e Bragantini. Dopo alcune occasioni costruite soprattutto attraverso combinazioni rapide e inserimenti dei centrocampisti, il vantaggio arriva al 30′: Ilie batte un calcio d’angolo e Tomasevic irrompe in area, anticipando tutti e superando Pigliacelli.

Il Catanzaro di Giorgio Gorgone accusa il colpo e appena quattro minuti più tardi subisce anche il raddoppio. Ruocco dialoga sulla sinistra con Benaissa e lascia partire una conclusione che, complice una deviazione, mette fuori causa il portiere giallorosso. Il Mantova trova così due reti nel giro di quattro minuti, confermando la propria superiorità nella prima frazione. I padroni di casa provano a reagire con alcune iniziative di Iemmello e Frosinini, ma sono ancora gli ospiti ad andare vicini al gol, prima con Ruocco e poi con Bragantini. All’intervallo il risultato è di 0-2.

Bragantini firma il tris, Antonini accorcia al 90′

Nella ripresa Gorgone prova a cambiare l’inerzia della partita inserendo Di Francesco e Tchaouna al posto di Frosinini e Mosti, ma il Mantova continua a gestire il possesso e a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. Al 55′ arriva il gol che mette definitivamente al sicuro il risultato: Castellini lancia Bragantini in campo aperto, l’attaccante supera anche Pigliacelli e deposita il pallone in rete, realizzando lo 0-3.

Con il triplo vantaggio, Modesto può amministrare la gara e dare spazio alle alternative dalla panchina. Entrano Longonda e Cajazzo al posto di Ilie e Bragantini, mentre successivamente trovano spazio anche Del Lungo, Gliozzi e Keita. Il Catanzaro prova a rendersi pericoloso soprattutto con Pecorino, Pafundi e Imperiale, ma Bardi riesce a difendere la propria porta. Soltanto al 90′ i calabresi trovano la rete della bandiera con Antonini, che fissa il punteggio sul definitivo 1-3. Un gol che non evita la quinta sconfitta stagionale alla formazione di Gorgone, sempre più in difficoltà nelle zone basse della graduatoria.

Mantova secondo a 14 punti: Palermo distante soltanto due lunghezze

La vittoria del Ceravolo permette al Mantova di consolidare il proprio ottimo avvio di campionato. I biancorossi salgono a quota 14 punti dopo sei giornate, con quattro vittorie e due pareggi, confermandosi ancora imbattuti. La formazione lombarda supera così il Südtirol, fermo a 12 punti dopo il pareggio contro l’Ascoli, e si porta alle spalle del Palermo capolista.

I rosanero guidano la Serie B con 16 punti, frutto di cinque successi e un pareggio. La squadra di Filippo Inzaghi arriva dalla spettacolare vittoria per 4-2 sul campo dell’Empoli e mantiene due lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice. Il Mantova, però, ha dimostrato ancora una volta di poter competere nelle zone alte della classifica, mettendo in mostra un attacco capace di realizzare 13 reti nelle prime sei partite e una difesa che ha incassato soltanto sei gol.

Sabato Mantova-Palermo alle 17:15: in palio il primato della Serie B

Il prossimo turno metterà di fronte proprio le prime due squadre del campionato. Sabato alle ore 17:15 il Mantova ospiterà il Palermo, in una partita che potrebbe modificare gli equilibri della vetta. I lombardi, vincendo, effettuerebbero il sorpasso e salirebbero a 17 punti, mentre un successo dei rosanero consentirebbe alla formazione di Inzaghi di allungare a cinque lunghezze il vantaggio sui diretti avversari.

Sarà una sfida tra due squadre ancora imbattute, accomunate da un avvio di stagione particolarmente positivo ma caratterizzate da percorsi differenti. Il Palermo si presenterà con il miglior rendimento del campionato e con 14 reti all’attivo, mentre il Mantova potrà contare sull’entusiasmo generato dal successo di Catanzaro e sulla possibilità di giocare davanti al proprio pubblico. Un appuntamento che promette spettacolo e che rappresenterà un banco di prova importante per entrambe le formazioni.

 

Serie B, la classifica aggiornata dopo Catanzaro-Mantova

Palermo – 16 punti (6 gare)

Mantova – 14 punti (6 gare)

Südtirol – 12 punti (6 gare)

Ascoli – 11 punti (6 gare)

Avellino – 10 punti (6 gare)

Modena – 10 punti (5 gare)

Pisa – 10 punti (6 gare)

Benevento – 10 punti (6 gare)

Hellas Verona – 7 punti (5 gare)

Padova – 7 punti (5 gare)

Cesena – 7 punti (6 gare)

Arezzo – 7 punti (6 gare)

Empoli – 6 punti (6 gare)

Virtus Entella – 6 punti (6 gare)

Cremonese – 6 punti (6 gare)

L.R. Vicenza – 5 punti (6 gare)

Sampdoria – 4 punti (6 gare)

Catanzaro – 3 punti (6 gare)

Juve Stabia – 2 punti (6 gare)

Carrarese – 1 punto (5 gare)

Classifica provvisoria della sesta giornata. Juve Stabia penalizzata di quattro punti

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