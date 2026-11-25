Serie B, prosegue la 13ª giornata: programma, risultati e classifica. Il Modena sfida il Pisa
Prosegue oggi, mercoledì 25 novembre, la 13ª giornata del campionato di Serie B. Dopo le sei gare disputate ieri, il turno infrasettimanale si completerà con altri quattro incontri.
Ad aprire il programma sarà la sfida tra Cremonese e Avellino, in calendario alle ore 19. Alle 20 scenderanno in campo Mantova-Arezzo, Padova-Sampdoria e Pisa-Modena.
Particolare attenzione in casa Palermo sarà rivolta alla sfida dell’Arena Garibaldi. Dopo il successo per 4-1 contro il Südtirol, i rosanero comandano la classifica con 30 punti, quattro in più rispetto al Modena. Un eventuale passo falso degli emiliani consentirebbe alla squadra di Filippo Inzaghi di consolidare il proprio vantaggio in vetta.
Serie B – 13ª giornata: risultati e programma
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Benevento-Empoli 5-0
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Cesena-Ascoli 5-1
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Juve Stabia-Catanzaro 1-3
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LR Vicenza-Carrarese 0-1
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Palermo-Südtirol 4-1
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Virtus Entella-Hellas Verona 2-1
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Cremonese-Avellino (oggi, ore 19)
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Mantova-Arezzo (oggi, ore 20)
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Padova-Sampdoria (oggi, ore 20)
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Pisa-Modena (oggi, ore 20)
Serie B – Classifica aggiornata
|Squadra
|Punti
|PG
|Palermo
|30
|13
|Modena
|26
|12
|Ascoli
|21
|13
|Cesena
|21
|13
|Avellino
|19
|12
|Pisa
|19
|12
|Mantova
|19
|12
|Benevento
|19
|13
|Südtirol
|18
|13
|Padova
|16
|12
|Hellas Verona
|16
|13
|Carrarese
|16
|13
|Cremonese
|15
|12
|Sampdoria
|14
|12
|Virtus Entella
|13
|13
|Arezzo
|12
|12
|Juve Stabia
|12
|13
|Catanzaro
|12
|13
|LR Vicenza
|10
|13
|Empoli
|9
|13
Juve Stabia penalizzata di 4 punti. Classifica riportata secondo l’ordine della graduatoria fornita.