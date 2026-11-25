Prosegue oggi, mercoledì 25 novembre, la 13ª giornata del campionato di Serie B. Dopo le sei gare disputate ieri, il turno infrasettimanale si completerà con altri quattro incontri.

Ad aprire il programma sarà la sfida tra Cremonese e Avellino, in calendario alle ore 19. Alle 20 scenderanno in campo Mantova-Arezzo, Padova-Sampdoria e Pisa-Modena.

Particolare attenzione in casa Palermo sarà rivolta alla sfida dell’Arena Garibaldi. Dopo il successo per 4-1 contro il Südtirol, i rosanero comandano la classifica con 30 punti, quattro in più rispetto al Modena. Un eventuale passo falso degli emiliani consentirebbe alla squadra di Filippo Inzaghi di consolidare il proprio vantaggio in vetta.





Serie B – 13ª giornata: risultati e programma

Benevento-Empoli 5-0

Cesena-Ascoli 5-1

Juve Stabia-Catanzaro 1-3

LR Vicenza-Carrarese 0-1

Palermo-Südtirol 4-1

Virtus Entella-Hellas Verona 2-1

Cremonese-Avellino (oggi, ore 19)

Mantova-Arezzo (oggi, ore 20)

Padova-Sampdoria (oggi, ore 20)

Pisa-Modena (oggi, ore 20)

Serie B – Classifica aggiornata

Squadra Punti PG Palermo 30 13 Modena 26 12 Ascoli 21 13 Cesena 21 13 Avellino 19 12 Pisa 19 12 Mantova 19 12 Benevento 19 13 Südtirol 18 13 Padova 16 12 Hellas Verona 16 13 Carrarese 16 13 Cremonese 15 12 Sampdoria 14 12 Virtus Entella 13 13 Arezzo 12 12 Juve Stabia 12 13 Catanzaro 12 13 LR Vicenza 10 13 Empoli 9 13

Juve Stabia penalizzata di 4 punti. Classifica riportata secondo l’ordine della graduatoria fornita.